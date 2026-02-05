România a primit un mesaj oficial de la Donald Trump prin Ambasada SUA. Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi, pe rețelele sociale, un mesaj din partea președintelui american Donald Trump, care reafirmă angajamentul administrației sale de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru a asigura lanțuri de aprovizionare sigure cu minerale esențiale.

Mesaj oficial de la Donald Trump. Ce a transmis președintele SUA

Trump a evidențiat că mineralele critice, precum pământurile rare, reprezintă o prioritate strategică, fiind indispensabile în sectoarele de apărare, energie și tehnologie. În acest sens, cooperarea cu România este parte integrantă a strategiei SUA de diversificare a surselor și reducere a dependenței de furnizori vulnerabili externi.

În mesajul oficial transmis prin ambasadă, pe X, se menționează clar:

„Președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie.”

Mesaj oficial de la Donald Trump: Ce rol joacă România în strategia americană privind mineralele critice

În paralel cu acest mesaj, la Washington a avut loc o reuniune ministerială dedicată mineralelor rare și resurselor critice, care a reunit reprezentanți din peste 50 de țări, inclusiv delegația României condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Invitația a fost făcută de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Această întâlnire reflectă eforturile crescânde ale administrației Trump de a construi un bloc independent de influența economică a Chinei, ținând cont de importanța strategică a acestor resurse.

Potrivit agențiilor internaționale, acest demers este urmărit cu atenție și de partenerii europeni, în special oficialii Uniunii Europene, care negociază intens cu SUA pentru a-și securiza propriile lanțuri de aprovizionare, într-un context global marcat de tensiuni geo-economice tot mai mari, informează .

Ce au subliniat țările participante la reuniunea ministerială despre lanțurile de aprovizionare

Ambasada SUA la București a comunicat pe că țările participante, printre care și România, au subliniat importanța vitală a lanțurilor de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice pentru securitatea economică și națională comună.

În postarea oficială se precizează:

„Statele Unite și țările care au participat la reuniunea ministerială privind mineralele critice, inclusiv România, subliniază că lanțurile de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale critice sunt esențiale pentru securitatea economică și națională comună și își reafirmă angajamentul de a coopera pentru consolidarea acestui sector strategic.”

Care sunt obiectivele României în acest parteneriat strategic

din România a explicat că reuniunea de la Washington a urmărit întărirea colaborării internaționale pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, atât bilateral, cât și în cadrul parteneriatului UE – SUA.

Discuțiile au vizat o abordare strategică pe termen lung, cu planuri de parteneriate comerciale și dezvoltarea unui grup tehnic guvernamental pentru facilitarea investițiilor în sectorul mineralelor rare.

„Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an și din creșterea poziționării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esențial al mineralelor rare.”, a transmis MAE.

Cine a reprezentat România la întâlnirea de la Washington

Pe lângă ministrul Oana Țoiu, delegația României a fost completată de Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului, și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale.