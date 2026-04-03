Mesajul către omenire al unui astronaut de pe Artemis II: „Sunteți frumoși și, de aici de sus, sunteți toți la fel. Suntem un singur popor"

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 10:12
Astronautul Victor Glover, parte din misiunea Artemis II. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Ricardo Ramirez Buxeda
Cuprins
  1. Mesajul astronautului Victor Glover pentru omenire
  2. Artemis II, o misiune istorică

„De aici, de sus, sunteți toți la fel; Homo sapiens suntem cu toții” – a susținut pilotul Victor Glover de la NASA, parte din misiunea Artemis II, într-un mesaj emoționant. Glover e pe cale să devină primul astronaut de culoare care trece de orbita joasă a Pământului și ajunge în mediul lunar.

Mesajul astronautului Victor Glover pentru omenire

„Lucrurile extraordinare pe care le realizează oamenii le numim „moonshots” – salturi spre Lună – și nu degeaba: ele ne aduc împreună și ne arată ce putem realiza când nu doar că lăsăm diferențele deoparte, ci le unim și folosim toate avantajele pentru a realiza ceva măreț”, a transmis Victor Glover, potrivit Sky News.

El a precizat că momentul e unul memorabil, după care poți spune cu adevărat: „Uitați ce am realizat și ce vom păstra pentru tot restul vieților noastre”.

„E un moment memorabil, de care ne vom aminti pentru tot restul vieților noastre. Sper din tot sufletul ca oamenii să fie alături de noi și să ne ofere o șansă”, a insistat el.

Întrebat ce mesaj are pentru cei de pe Pământ, astronautul a răspuns: „Primul lucru e: aveți încredere în noi. Arătați uimitor, sunteți frumoși și, de aici de sus, sunteți toți la fel. Homo sapiens suntem toți, nu contează de unde vii sau cum arăți. Suntem un singur popor”.

Artemis II, o misiune istorică

Misiunea Artemis II marchează un moment istoric în explorarea spațială, prin revenirea astronauților pe traiectoria Lunii după mai bine de cinci decenii.

Ziua a șasea marchează unul dintre cele mai importante momente ale misiunii: survolul Lunii. Nava va ajunge în cel mai îndepărtat punct față de Pământ, la circa 5.000 de mile dincolo de satelitul natural.

Astronauții vor documenta acest moment prin imagini, oferind perspective spectaculoase asupra Lunii și spațiului cosmic.

Întoarcerea spre Terra va avea loc între zilele șase și nouă, folosind asistența gravitațională a Lunii și a Pământului.

Misiunea e un test menit să deschidă calea către o revenire pe Lună, în 2028, la mai bine de jumătate de secol după misiunile Apollo.

