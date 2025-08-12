Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat declarația comună a liderilor europeni, care afirmă că pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Scrisoarea a fost concepută în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ce urmează să aibă loc , pe 15 august. Singurul lider european care n-a semnat-o este premierul Ungariei, Viktor Orban, considerat calul troian al lui Putin în UE și NATO.

Cuprins

Ce a transmis Dan înainte de întrevederea Trump – Putin

Ce spun liderii europeni despre summitul Trump – Putin

Ce a transmis Dan înainte de întrevederea Trump – Putin

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de

Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, președintele Nicușor Dan.

Ce spun liderii europeni despre summitul Trump – Putin

Înaintea dintre Trump și Putin, 26 de lideri ai UE au semnat o scrisoare în care arată că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina. O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai ample pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, în timp ce Ucraina își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Rusei.

O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor respective, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, se arată în scrisoarea liderilor europeni.