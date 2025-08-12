B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Nicușor Dan: Vom continua să susținem Ucraina. Am semnat cu ceilalți lideri europeni declarația care afirmă clar – pacea nu se poate construi fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei

Nicușor Dan: Vom continua să susținem Ucraina. Am semnat cu ceilalți lideri europeni declarația care afirmă clar – pacea nu se poate construi fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 15:04
Nicușor Dan: Vom continua să susținem Ucraina. Am semnat cu ceilalți lideri europeni declarația care afirmă clar - pacea nu se poate construi fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat declarația comună a liderilor europeni, care afirmă că pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Scrisoarea a fost concepută în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ce urmează să aibă loc în Alaska, pe 15 august. Singurul lider european care n-a semnat-o este premierul Ungariei, Viktor Orban, considerat calul troian al lui Putin în UE și NATO.

Cuprins

  • Ce a transmis Dan înainte de întrevederea Trump – Putin
  • Ce spun liderii europeni despre summitul Trump – Putin

Ce a transmis Dan înainte de întrevederea Trump – Putin

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.

Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Ce spun liderii europeni despre summitul Trump – Putin

Înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, 26 de lideri ai UE au semnat o scrisoare în care arată că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene.

„Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina. O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță. Poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai ample pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, în timp ce Ucraina își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Rusei.

O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor respective, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE”, se arată în scrisoarea liderilor europeni.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
Externe
Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
China a creat primul robot-antilopă cu inteligență artificială. La ce va fi folosit
Externe
China a creat primul robot-antilopă cu inteligență artificială. La ce va fi folosit
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo
Externe
Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo
Atac armat în faţa unui magazin din Texas. Trei persoane au murit
Externe
Atac armat în faţa unui magazin din Texas. Trei persoane au murit
Român în Italia, victima unui accident de muncă, lăsat de angajator să agonizeze pe un câmp
Externe
Român în Italia, victima unui accident de muncă, lăsat de angajator să agonizeze pe un câmp
Trump va purta discuții cu liderii UE înainte de întâlnirea cu Putin
Externe
Trump va purta discuții cu liderii UE înainte de întâlnirea cu Putin
Un turist elvețian a rămas fără un ceas de 200.000 de euro, în Marsilia. Modul neașteptat în care au acționat hoții
Externe
Un turist elvețian a rămas fără un ceas de 200.000 de euro, în Marsilia. Modul neașteptat în care au acționat hoții
Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
Externe
Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski: „Salutăm eforturile președintelui Trump, sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina” (VIDEO)
Externe
Ministrul Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea lui Trump cu Putin și Zelenski: „Salutăm eforturile președintelui Trump, sperăm cu toții să se ajungă la o pace justă și durabilă, cu garanții solide de securitate pentru Ucraina” (VIDEO)
O pizzerie din Italia a devenit ținta criticilor. Ce i-a nemulțumit pe oameni? „Este de-a dreptul trist și rușinos”
Externe
O pizzerie din Italia a devenit ținta criticilor. Ce i-a nemulțumit pe oameni? „Este de-a dreptul trist și rușinos”
Ultima oră
14:58 - Alertă pe litoral. De ce nu mai au voie turiștii să se scalde în mare
14:55 - Rică Răducanu: „Mi-e frică de moarte”/ „Știi ce nasol e să fii singur? Mă uit la meci și adorm”
14:44 - Marcel Ciolacu a anunțat ce măsuri trebuie să ia urgent Guvernul Bolojan: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Vedem o explozie a prețurilor la alimente”
14:34 - Ministrul Dragoș Pîslaru trimite Corpul de Control să verifice achiziția microbuzelor școlare finanțate prin PNRR. În unele județe prețul a fost dublu. Parchetul European ar putea fi sesizat
14:33 - Sylvia: „Nu-mi doresc discuții superficiale”. De ce nu mai apare la TV
14:28 - Frauda care păcălește mii de români! Află metoda prin care ți se pot fura datele în doar câteva secunde
14:26 - Ritualul japonez pe care Adrian Enache îl face în fiecare dimineață. Avertismentul nutriționiștilor
14:04 - Atac cu rachete rusești asupra unui centru de instruire al armatei ucrainene
13:55 - Ce spun tinerii care dau iar Bacalaureatul. Supărarea unuia care vrea să se angajeze în MAI: „Profesorii mai vor și salarii mari. De-aia taie și ăia ce taie, ăia nu taie de proști!”
13:54 - Jandarmi înarmați au împânzit stațiile de metrou. Motivul pentru care au fost mobilizați în mai multe locații din Capitală