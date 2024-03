Mesajul sfâșietor transmis de Iulya Navalnîia în ziua înmormântării lui Alexei Navalny: „Nu știu dacă voi reuși sau nu, dar voi încerca”

, soția lui , nu a participat la înmormântarea soțului ei, care a avut loc, astăzi, 1 martie, însă aceasta a transmis un mesaj audio, pe rețeaua X și pe Instagram, în care spune că nu știe cum să trăiască fără el, conform .

Ce mesaj emoționant a transmis Iulya

De asemenea, Iulya a transmis că va continua să facă tot ce poate pentru a-l face mândru de ea.

„Lioșa, îți mulțumesc pentru 26 de ani de fericire absolută. Da, chiar și pentru ultimii trei ani de fericire. Pentru dragoste, pentru că m-ai susținut mereu, pentru că m-ai făcut să râd chiar și din închisoare, pentru că te-ai gândit mereu la mine.

Nu știu cum să trăiesc fără tine, dar voi face tot ce pot pentru a te face acolo sus să te bucuri pentru mine și să fii mândru de mine. Nu știu dacă voi reuși sau nu, dar voi încerca.

Sunt sigur că ne vom întâlni într-o zi. Am atât de multe povești nespuse pentru tine și am atât de multe cântece salvate pe telefon pentru tine, cântece prostești și amuzante și, în general, sincer, groaznice, dar sunt despre noi, și am vrut atât de mult să te las să le asculți. Și am vrut atât de mult să te privesc cum le asculți, cum râzi și apoi să mă îmbrățișezi.

Te iubesc pentru totdeauna. Odihnește-te în pace“, este mesajul publicat de Iulya Navalnîia pe rețelele sociale.

Mesajul l-a publicat în timp ce mii de oameni se adunaseră la Moscova pentru a-l însoți pe ultimul drum pe Navalnîi.