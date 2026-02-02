B1 Inregistrari!
Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei

Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei

Flavia Codreanu
02 feb. 2026, 23:13
Meta este acuzată de exploatarea minorilor. Ce dovezi sunt prezentate împotriva companiei
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Michael Brochstein
Cuprins
  1. Ce probe sunt prezentate împotriva companiei Meta
  2. Cum se apără compania și ce urmează în acest proces

Meta se confruntă cu un proces istoric în statul New Mexico, fiind acuzată că a permis transformarea Facebook și Instagram în medii periculoase pentru copii. Procurorii susțin că gigantul tech a ignorat siguranța minorilor în favoarea profitului, facilitând hărțuirea sexuală și traficul de persoane.

Ce probe sunt prezentate împotriva companiei Meta

Potrivit digi24, procurorii au depus dovezi care arată că aproximativ 100.000 de copii sunt hărțuiți sexual zilnic pe rețelele de socializare deținute de compania Meta. Ancheta denumită „Operation MetaPhile” a scos la iveală cum prădătorii sexuali foloseau funcțiile platformei pentru a identifica victime, în timp ce sistemele automate le trimiteau agenților sub acoperire sfaturi de monetizare în loc să blocheze conturile suspecte.

Mai mult, documentele interne dezvăluie că Mark Zuckerberg ar fi aprobat personal accesul minorilor la chatboți AI, în ciuda avertismentelor că aceștia pot genera conversații cu caracter sexual. Deși angajații au propus controale parentale pentru acești roboți, deciziile de la nivel înalt au împiedicat părinții să dezactiveze funcția. Tinerii la riscuri majore de exploatare sexuală online.

Cum se apără compania și ce urmează în acest proces

Reprezentanții Meta califică acuzațiile drept „senzaționaliste” și susțin că au investit masiv în ultimul deceniu pentru a proteja tinerii prin instrumente de control parental și conturi dedicate adolescenților. Totuși, judecătorii au respins încercarea companiei de a invoca imunitatea legală, considerând că procesul vizează modul în care produsele au fost proiectate și nu doar conținutul postat de utilizatori.

Pledoariile de deschidere vor începe pe 9 februarie, iar procesul este estimat să dureze șapte săptămâni, timp în care vor fi audiați avertizori de integritate și oficiali ai poliției. Acest caz este considerat un moment de cotitură pentru industria tech, fiind pentru prima dată când directorii executivi ar putea fi trași la răspundere directă pentru prejudiciile suferite de mii de familii pe platformele Meta.

