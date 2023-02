Metoda inedită prin care salvatorii încearcă să găsească urme de viață sub dărâmăturile cutremurelor recente: Tăcerea este cumplită!

se luptă oboseala, frigul, ruinele dar mai ales cu timpul care curge în defavoarea supraviețuitorilor: pentru salvarea de vieți ceea ce reprezintă un efort uriaș, fizic și emoțional.

O filmare răspândită pe rețelele de socializare arată o metodă folosită de salvatorii din Turcia: după ce se verifică și stabilizează un perimetru, se opresc utilajele iar căutătorii supraviețuitorilor se adună laolaltă și strigă în cor după cei aflați sub dărămături: „Ne aude cineva?!?”

Nimeni nu scoate o vorbă încercând să audă cel mai mic sunet de răspus dintre dărâmături dat de cineva cât și direcția de unde ar veni semnalul.

This is one of the most devastating videos I’ve seen come out of Turkey after the earthquake.

Rescue workers shout: “can anyone hear our voice?”

The silence that follows is gut wrenching.

— Fatima (@fatimazsaid)