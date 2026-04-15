Acasa » Externe » Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați"

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 13:54
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima comisă de trei români. Comunitatea românească se teme de răzbunări: „Suntem un pic disperați”
Foto simbol: Hepta - Abaca Press / IPA/ABACA
Cuprins
  1. Italian ucis de trei români
  2. Românii din Italia se tem acum de răzbunări

Mii de italieni au ieșit pe străzile din Massa, Toscana, revoltați și îndurerați, după ce un localnic a fost ucis în bătaie de trei români. Toți trei au fost arestați. Unul dintre ei încă e minor. Românii din zonă se tem acum de escaladarea tensiunilor etnice.

Italian ucis de trei români

Bongiorni se plimba cu iubita, fiul său de 11 ani și cumnatul, când a văzut un grup de tineri beți cum aruncau sticle în vitrina unui local.

Tinerii sunt recunoscuți în zonă ca scandalagii. El și cumnatul le-au cerut să se oprească, indivizii s-au enervat și i-au luat la bătaie.

În timpul încăierării, îmbrâncit fiind, Bongiorni a căzut cu capul de asfalt și a murit. Fiul său, neînțelegând ce se întâmplă, îl tot ruga să se ridice.

Cumnatul a fost și el rănit, iar femeia și copilul au ajuns la spital în stare de șoc.

Românii din Italia se tem acum de răzbunări

Trei tineri români, din care unul încă minor, au fost arestați.

Românii din zonă condamnă agresiunea și se tem că tensiunile etnice vor escalada. Mulți spun că simt deja un val fără precedent de ură, inclusiv pe rețelele sociale.

„Am simțit frica, preocupările, de duminică seara. Tuturor românilor, că sunt în contact permanent. Am cunoscut această climă de neîncredere, în urmă cu aproape 25 de ani. În acest moment suntem un pic disperați. Suntem un pic… îndurerați de faptul că… cu siguranță, se vor face pași înapoi”, a spus Robert Deleanu, consilier local în Massa, potrivit Digi24.

