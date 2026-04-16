Un scandal de proporții lovește sistemul universitar britanic, după ce zeci de mii de studenți au primit notificări prin care li se cere să returneze bani. Printre cei afectați se află și români înscriși la cursuri de weekend organizate prin sistemul de franciză universitară.

Cum s-a ajuns la cereri uriașe de rambursare

Peste 20.000 de studenți din Marea Britanie au fost informați că împrumuturile și bursele primite au fost acordate eronat. Potrivit , suma totală a „plăților incorecte” acordate Studenților se ridică la 190 de milioane de lire sterline, scrie Edupedu.

Situația vizează cursuri organizate prin parteneriate de tip franciză, unde colegii mai mici susțin programe în numele unor universități cunoscute. Potrivit presei britanice, studenții ar fi fost informați greșit că se califică pentru finanțare.

Regulile Departamentului pentru Educație nu ar permite acordarea acestor împrumuturi pentru anumite forme de studiu desfășurate în weekend, iar eroarea a generat actualul blocaj.

Ce spun autoritățile despre cine poartă vina

Secretarul de stat pentru Educație, Bridget Phillipson, a transmis public că nu trebuie considerați responsabili pentru haosul creat. Oficialul a criticat instituțiile care au gestionat defectuos aceste programe.

„M-am exprimat în mod clar, de multă vreme, în ceea ce privește angajamentul nostru de a combate aranjamentele universitare de francizare care nu oferă rezultate pentru studenții lor și care abuzează de sistem. Voi prioritiza întotdeauna protejarea studenților și protejarea banilor contribuabililor.

Nu studenții sunt de vină. Prea multe organizații și-au dezamăgit studenții prin incompetență sau prin abuzarea sistemului. Multe dintre aceste organizații nu dispun de aparatul de guvernanță și supraveghere necesar pentru a implementa în mod corespunzător îndrumări clare. Altele au folosit această lacună ca pe o altă oportunitate de a abuza de banii publici. În orice caz, nu acesta este standardul pe care îl aștept de la sectorul nostru universitar de talie mondială.

Universitățile trebuie să ia măsuri imediate pentru a sprijini studenții care, în urma acestui fapt, se vor confrunta cu dificultăți financiare”, a transmis Phillipson.

Cum reacționează universitățile implicate

Organizația Universities UK a anunțat că instituțiile de învățământ caută soluții pentru studenții afectați și discută deja cu autoritățile competente.

„Recunoaștem cât de dificil este această situație pentru studenții afectați și dorim să-i asigurăm pe acești studenți că universitățile iau în considerare diferitele forme de sprijin pe care le au la dispoziție. Vom continua să colaborăm cu Departamentul pentru Educație și cu Compania de Împrumuturi Studențești pentru a înțelege cum putem să-i sprijinim de acum înainte pe studenții afectați și îi încurajăm pe aceștia să ia legătura cu lor pentru a explora opțiunile pe care le au.”

Cum sunt loviți românii incluși în acest dosar

Mai mulți români au relatat în presa britanică faptul că se confruntă acum cu datorii uriașe și nesiguranță privind continuarea studiilor. Un cuplu estimează că ar putea returna peste 30.000 de lire sterline.

O studentă româncă a explicat de ce a ales cursurile de weekend și cum privește acum situația creată:

„Aș fi putut să aleg să studiez la multe alte universități britanice. Dar am ales această instituție în franciză anume pentru că oferea opțiuni de studiu în weekend, concepute pentru studenți maturi, oameni ca mine care au familie, copii, responsabilități full-time. (…) Nu am crezut niciodată că fac ceva greșit. Am urmat toate regulile, m-am dedicat pe deplin studiilor, am avut încredere în sistem. Acum sunt șocată să aflu că sunt tratată ca și când eu aș fi făcut ceva rău. Din cauza unor greșeli făcute de instituții, mă confrunt acum cu consecințe devastatoare (…)”.

De ce discută britanicii și despre fraudă

Scandalul apare după investigații care indică posibile fraude de amploare în sistemul împrumuturilor universitare. În anul universitar 2022/2023 au fost identificate 3.563 de cereri suspecte, evaluate la aproape 60 de milioane de lire sterline. Între timp, autoritățile pregătesc reguli noi și o listă oficială a furnizorilor autorizați, relatează stiripesurse.ro.