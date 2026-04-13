Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program

Iulia Petcu
13 apr. 2026, 23:56
sursa foto: X/@Thewarjurnal_

Belgia a lansat un program militar voluntar care a atras rapid mii de tineri înainte de majorat. Autoritățile au mizat pe recrutare modernă, salariu atractiv și posibilitatea unei cariere flexibile în rezervă sau armata activă.

De ce a avut campania un impact atât de mare

La finalul anului trecut, Guvernul de la Bruxelles a trimis scrisori către aproximativ 150.000 de fete și băieți de 17 ani. Mesajul i-a invitat să se înscrie într-un serviciu militar voluntar, desfășurat pe durata unui an. Rezultatul a depășit așteptările oficialilor. Nu mai puțin de 3.248 de tineri au aplicat, iar Ministerul Apărării a catalogat reacția drept un succes major.

Un element important al interesului generat îl reprezintă remunerația. Participanții primesc cel puțin 2.000 de euro net pe lună, sumă considerată atractivă pentru această categorie de vârstă.

Ce a transmis ministrul Apărării

Theo Francken a salutat public cifrele obținute și a anunțat următorii pași ai proiectului.

„3.248 de înscrieri pentru serviciul militar de un an! Succes răsunător! Succes răsunător! 3.248 de înscrieri pentru serviciul militar de un an. Aștept cu nerăbdare începerea pregătirii primilor recruți în august”, a scris Francken.

Oficialul a precizat și distribuția regională a candidaților. 1.608 provin din zona neerlandofonă, iar 1.644 din partea francofonă a țării.

Cum vor fi selectați participanții

Toți cei înscriși nu vor intra automat în program. Candidații trebuie să treacă prin teste tehnice, probe fizice și evaluări de inteligență.

După această etapă, autoritățile vor alege un prim grup de aproximativ 500 de tineri. Ei vor începe pregătirea plătită în luna august și vor putea opta pentru forțele aeriene, terestre sau navale. Aproximativ o cincime dintre candidați sunt femei, potrivit informațiilor apărute în presa belgiană ​​care citează Ministerul Apărării.

La finalul stagiului, participanții pot rămâne rezerviști, continuând studiile sau activitatea civilă. În acest caz, trebuie să fie disponibili câteva zile pe an pentru misiuni ori exerciții. Ei pot renunța complet sau pot decide să intre în armata activă.

