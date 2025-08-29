Miniștrii apărării și de externe din UE se reunesc la finalul săptămânii. Conflictele din Ucraina și Gaza pe lista discuțiilor

B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
29 aug. 2025, 09:15
Sursa foto: Shutterstock

Miniștrii apărării și de externe din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc, într-o întâlnire informală, la finalul săptămânii. Timp de două zile, aceștia vor analiza situațiile din Ucraina și din Gaza.

Cuprins:

  • Ce subiecte vor aborda miniștrii europeni ai apărării
  • UE dorește intensificarea presiunii asupra lui Putin

Ce subiecte vor aborda miniștrii apărării

Timp de două zile, vineri și sâmbătă, miniștrii apării și de externe din statele membre ale Uniunii Europene se întâlnesc la Copenhaga, capitala Danemarcei. Ei vor vor discuta despre continuarea sprijinului pentru Ucraina şi despre situaţia care se deteriorează în Fâşia Gaza, după cum informează dpa.

Reuniunea vine la o zi după atacul lansat de armata rusă asupra Ucrainei, soldat cu moartea a 14 persoane şi rănirea altor cel puţin 48. În acest context, miniștrii apărării din UE vor discuta vineri despre creşterea sprijinului militar pentru Kiev, dar și despre întărirea cooperării blocului comunitar cu industria de apărare a Ucrainei.

Aceste măsuri sunt necesare în condițiile în care Statele Unite au limitat livrările de armament și echipament militar.

Miniştrii ar urma să discute şi despre posibile garanţii de securitate pentru Ucraina odată ce luptele se încheie, precum şi despre gestionarea activelor băncii centrale ruse îngheţate, în UE, de circa 210 miliarde de euro.

UE dorește intensificarea presiunii asupra lui Putin

Reuniunea va continua, sâmbătă, cu întâlnirea miniștrilor de externe. Aceștia vor analiza planurile UE de noi sancţiuni împotriva Rusiei. Uniunea Europeană intenționează să intensifice presiunile asupra lui Vladimir Putin pentru a accepta o încetare a focului şi a negocieri de pace. În acest sens, ultimul set de sancțiuni vizează aşa-numită „flotă-fantomă” a Moscovei pentru a ocoli sancţiunile în materie de exporturi de petrol şi gaz.

La Copenhaga au fost invitați și miniștrii de externe din Ucraina, Islanda, Norvegia şi Regatul Unit.

O altă temă aflată pe agenda reuniunii este legată de războiul din Gaza. Există o divizare în cadrul UE privind modul în care ar trebui să se reacţioneze. O evaluare internă a UE a concluzionat că acţiunile Israelului în Gaza încalcă acordul de asociere UE-Israel care obligă ambele părţi să respecte drepturile omului.

Anumite ţări, între care Franţa şi Spania, sunt favorabile unui poziţii mai dure faţă de Israel. Alte state, precum Germania, sunt împotriva adoptării de sancţiuni.

