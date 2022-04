Mircea Geoană, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2024: „Am un sentiment profund de datorie față de țară”

Aparițiile lui Mircea Geoană în spațiul public sunt din ce în ce mai dese. În ultimele luni, speculațiile cu privire la o posibilă candidatură a numărului 2 din NATO la președinția României, în 2024, s-au întețit. Într-un interviu oferit de curând, Geoană a anunțat ce are în plan pentru următorii ani.

Fostul candidat la prezidențiale, învins de Traian Băsescu peste noapte, în 2009, lasă o portiță deschisă pentru o eventuală cursă electorală.

„Încă nu m-am hotărât ce fac după ce termin acolo. Am variante multiple după ce termin. Dumnezeu mi-a dat norocul ăsta să se mai întoarcă manivela o dată și să fiu reloaded într-un fel prin ceea ce fac acum. Țin la țara mea și vreau să ajut cât de mult pot.

Vom vedea atunci ce realitate este, ce nevoi vor fi și voi ajuta țara mea, indiferent că am să fac politică din nou, că am să fac o altă poziție și mai importantă afară, că am să cresc o universitate sau o să mă apuc de business sau de orice altceva.

Mandatul lui Mircea Geoană la NATO se va încheia în 2023: „Sunt absolut hotărât să aduc acasă tot ce am învățat”

Am marele lux să-mi aleg ceea ce cred că este bine, dar am un sentiment profund de datorie față de țară. Voi termina la NATO undeva pe final de 2023, vedem dacă secretarul general mă roagă să mai stau cu el mai mult… Sunt mulți factori.

Sunt absolut hotărât să aduc acasă, într-o formă sau alta, tot ce am învățat, toată influența pe care o am și, efectiv, cred că sunt un lider mai bun acum”, a declarat Geoană, pentru Etno.