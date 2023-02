Mircea Geoană: Puseele istorice de imperialism rusesc nu au leac / Vladimir Putin, că tot i-a ieșit pe dos tot ce și-a propus, a făcut din ucraineni o națiune autentică / Niciodată n-am văzut NATO mai unită și mai puternică (VIDEO)

Se pare că aceste pusee istorice de imperialism rusesc nu au leac, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, vineri, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, la un an de la momentul în care Rusia și Vladimir Putin lansau o invazie pe scară largă în Ucraina.

Mircea Geoană (NATO), pe B1 TV: Vladimir Putin a făcut din ucraineni o națiune autentică

Întrebat cum arată lumea astăzi, după un an de război, oficialul a explicat: „Practic, s-a încheiat un capitol din istoria continentului european și din istoria lumii, 30 de ani de la desființarea URSS, se închide un capitol în care poate și noi, unii din Occident, am crezut că Rusia poate deveni democratică, că Rusia poate și trebuie să facă parte din concertul european și că își poate ocupa un loc legitim și demn în concertul națiunilor europene și la nivel global”.

„Din păcate, se pare că aceste pusee istorice de imperialism rusesc nu au leac, pentru că am avut acel imperialism de tip sovietic și, iată, de câțiva ani de zile și nu doar de acum, a fost discursul de la Munchen din 2007, invazia Georgiei în 2008, ocuparea Crimeei ilegal în 2014 și iată acum război”, a adăugat Mircea Geoană.

„Putem spune, de fapt, că s-a încheiat un capitol. Rusia redevine la instinctele sale imperialistice și folosește război, teroare, dezinformare și o realitate paralelă pentru a-și împinge interesele”, a continuat el.

Secretarul general adjunct al NATO spune că președintelui rus Vladimir Putin „i-a ieșit pe dos tot ce și-a propus”.

„Ce s-a întâmpla în acest an de zile – în primul rând, evident, Ucraina este o foarte plăcută surpriză, o națiune care are, într-adevăr, forjat într-un an de zile identitate național, deci într-un an de zile putem spune că președintele Putin a reușit să facă, într-un an, comprimând istoria din acest război atât de brutal, a făcut din ucraineni o națiune autentică – și a mai făcut ceva, că tot i-a ieșit pe dos tot ce și-a propus. Dacă, înainte de 2014, 80% și ceva dintre ucraineni vedeau în Rusia ca cel mai natural prieteni și aliat, astăzi 90% din ucraineni văd în Rusia un dușman existențial”, a punctat Mircea Geaonă.

Geoană susține că nu a văzut niciodată NATO „mai puternică și mai unită” decât este în prezent.

„Pentru noi, pentru NATO, pentru Uniunea Europeană, pentru noi, europenii, a fost un moment de trezire la o nouă realitate strategică, am strâns rândurile și pot vă spun cu multă mândrie, având în poziția de astăzi de la NATO capacitatea de a vedea lucrurile de la un alt nivel, că niciodată nu am văzut Alianța noastră mai puternică și mai unită, America conducând, noi investind, și avem în curând doi noi aliați, în Suedia și Finlanda, doi aliați foarte valoroși”, a mai spus secretarul general adjunct al Alianței Nord-Atlantice.