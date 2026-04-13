Pas istoric pentru omenire: Misiunea Artemis II a depășit așteptările și a doborât recorduri vechi de 50 de ani

Flavia Codreanu
13 apr. 2026, 19:31
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. Ce au învățat inginerii din lansarea navei
  2. Cum a influențat prezența oamenilor Misiunea Artemis II
  3. Ce descoperiri au făcut astronauții în timpul zborului

Misiunea Artemis II a reprezentat testul suprem pentru NASA. Odată cu succesul misiunii s-a demonstrat că racheta și capsula Orion pot funcționa impecabil cu un echipaj uman la bord.

Ce au învățat inginerii din lansarea navei

Zborul început pe 1 aprilie 2026 a pus la încercare cel mai puternic sistem de lansare construit vreodată.

Deși startul a fost amânat de două ori din cauze tehnice, racheta SLS a funcționat conform așteptărilor.

Traiectoria a fost atât de precisă încât două corecții de drum planificate inițial au fost anulate. Administrația agenției a subliniat că frecvența zborurilor trebuie să crească pentru a asigura succesul programului pe termen lung.

„Trebuie să le acordăm credit – au reușit din prima”, a declarat Simeon Barber, expert  în tehnologia.

Momentul decisiv a fost manevra de „injecție translunară”, care a trimis nava spre satelitul natural al Pământului fără nicio eroare. Succesul a fost confirmat și de conducerea programului.

„Această manevră a fost impecabilă”, a declarat dr. Lori Glaze, șefa programului Artemis pentru sursa citată.

Cum a influențat prezența oamenilor Misiunea Artemis II

Dincolo de cifre, marele pariu a fost testarea sistemelor de suport vital cu un echipaj activ la bord.

Este adevărat că au existat mici defecțiuni la toaletă, la distribuitorul de apă și la un sistem de heliu, însă toate au fost reparate

„Totul ține de introducerea oamenilor în sistem – acești oameni incomozi care apasă butoane, respiră dioxid de carbon, vor aer condiționat și trebuie să folosească toaleta. Totul este despre cum funcționează sistemul cu ei la bord”, a declarat Simeon Barber pentru BBC.

Acesta a adăugat că, în ciuda micilor probleme logistice, Orion s-a comportat remarcabil.

Orion pare să fi funcționat destul de bine – în special sistemele de propulsie, care sunt esențiale”, a declarat Simeon Barber pentru BBC.

Ce descoperiri au făcut astronauții în timpul zborului

Pe lângă datele tehnice, echipajul a realizat observații vizuale unice, identificând zeci de formațiuni geologice și surprinzând imagini rare ale unei eclipse solare văzute din spațiu.

Pilotul Victor Glover a descris experiența ca fiind una „ireală”. Totuși, cercetătorii atrag atenția că, deși imaginile sunt spectaculoase, valoarea lor științifică nu este la fel de importată față de validarea sistemelor de zbor.

„Valoarea artistică a imaginilor este semnificativă, dar valoarea lor științifică este limitată”, a declarat profesorul Chris Lintott.

Misiunea Artemis II a atins și o cotă emoțională maximă când echipajul a depășit recordul de distanță stabilit de Apollo 13 în 1970.

Momentul a fost marcat de un gest simbolic, prin numirea unui crater în memoria unei persoane dragi numite Carroll, gest care a adus lacrimi în centrul de control din Houston.

Citește și...
ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă
Externe
ONU denunță blocarea Strâmtorii Ormuz. Uniunea Europeană cere o coaliție care să vegheze la securitatea maritimă
Președintele Iranului îi ia apărarea Papei Leon după atacul lui Trump. „Vă doresc glorie de la Allah”
Externe
Președintele Iranului îi ia apărarea Papei Leon după atacul lui Trump. „Vă doresc glorie de la Allah”
Viața papei Leon, în pericol. Două tentative de asasinat dejucate în contextul vizitei din Alegeria
Externe
Viața papei Leon, în pericol. Două tentative de asasinat dejucate în contextul vizitei din Alegeria
Marina americană a blocat Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump amenință cu represalii brutale (UPDATE)
Externe
Marina americană a blocat Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump amenință cu represalii brutale (UPDATE)
Descoperire importantă în apele Elveției: O încărcătură de acum 2.000 de ani a fost recuperată din adâncuri
Externe
Descoperire importantă în apele Elveției: O încărcătură de acum 2.000 de ani a fost recuperată din adâncuri
Filipine acuză China că folosește cianură pentru a sabota pescuitul în zonele disputate
Externe
Filipine acuză China că folosește cianură pentru a sabota pescuitul în zonele disputate
Cozi uriașe după lansarea Entry/Exit System. Pasagerii sunt blocați cu orele în aeroport, iar avioanele pleacă goale
Externe
Cozi uriașe după lansarea Entry/Exit System. Pasagerii sunt blocați cu orele în aeroport, iar avioanele pleacă goale
Prima conferință de presă susținută de Peter Magyar, după câștigarea alegerilor: „În Ungaria, nimeni nu vrea război. Istoria nu se scrie la Moscova”. Ce a anunțat liderul Tisza
Externe
Prima conferință de presă susținută de Peter Magyar, după câștigarea alegerilor: „În Ungaria, nimeni nu vrea război. Istoria nu se scrie la Moscova”. Ce a anunțat liderul Tisza
Peter Magyar sau iluzia schimbării: cât de nou este, de fapt, noul lider al Ungariei?
Externe
Peter Magyar sau iluzia schimbării: cât de nou este, de fapt, noul lider al Ungariei?
Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
Externe
Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
