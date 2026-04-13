Misiunea Artemis II a reprezentat testul suprem pentru . Odată cu succesul misiunii s-a demonstrat că racheta și capsula Orion pot funcționa impecabil cu un echipaj uman la bord.

Ce au învățat inginerii din lansarea navei

Zborul început pe 1 aprilie 2026 a pus la încercare cel mai puternic sistem de lansare construit vreodată.

Deși startul a fost amânat de două ori din cauze tehnice, racheta SLS a funcționat conform așteptărilor.

Traiectoria a fost atât de precisă încât două corecții de drum planificate inițial au fost anulate. Administrația agenției a subliniat că frecvența zborurilor trebuie să crească pentru a asigura succesul programului pe termen lung.

„Trebuie să le acordăm credit – au reușit din prima”, a declarat Simeon Barber, expert în tehnologia.

Momentul decisiv a fost manevra de „injecție translunară”, care a trimis nava spre satelitul natural al Pământului fără nicio eroare. Succesul a fost confirmat și de conducerea programului.

„Această manevră a fost impecabilă”, a declarat dr. Lori Glaze, șefa programului Artemis pentru sursa citată.

Cum a influențat prezența oamenilor Misiunea Artemis II

Dincolo de cifre, marele pariu a fost testarea sistemelor de suport vital cu un echipaj activ la bord.

Este adevărat că au existat mici defecțiuni la toaletă, la distribuitorul de apă și la un sistem de heliu, însă toate au fost reparate

„Totul ține de introducerea oamenilor în sistem – acești oameni incomozi care apasă butoane, respiră dioxid de carbon, vor aer condiționat și trebuie să folosească toaleta. Totul este despre cum funcționează sistemul cu ei la bord”, a declarat Simeon Barber pentru BBC.

Acesta a adăugat că, în ciuda micilor probleme logistice, Orion s-a comportat remarcabil.

„Orion pare să fi funcționat destul de bine – în special sistemele de propulsie, care sunt esențiale”, a declarat Simeon Barber pentru .

Ce descoperiri au făcut astronauții în timpul zborului

Pe lângă datele tehnice, echipajul a realizat observații vizuale unice, identificând zeci de formațiuni geologice și surprinzând imagini rare ale unei eclipse solare văzute din spațiu.

Pilotul Victor Glover a descris experiența ca fiind una „ireală”. Totuși, cercetătorii atrag atenția că, deși imaginile sunt spectaculoase, valoarea lor științifică nu este la fel de importată față de validarea sistemelor de zbor.

„Valoarea artistică a imaginilor este semnificativă, dar valoarea lor științifică este limitată”, a declarat profesorul Chris Lintott.

Misiunea Artemis II a atins și o cotă emoțională maximă când echipajul a depășit recordul de distanță stabilit de Apollo 13 în 1970.

Momentul a fost marcat de un gest simbolic, prin numirea unui crater în memoria unei persoane dragi numite Carroll, gest care a adus lacrimi în centrul de control din Houston.