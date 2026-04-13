300 de vaci au murit la o fermă. Proprietarul dă vina pe panourile solare. Ce s-a întâmplat

Ana Maria
13 apr. 2026, 13:57
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. 300 de vaci au murit. Ce s-a întâmplat la ferma din Vulliens
  2. De ce nu au funcționat tratamentele
  3. 300 de vaci au murit la o fermă. Care ar putea fi cauza tragediei
  4. De ce sunt vacile mai sensibile la astfel de fenomene

Un fermier din Elveția a pierdut 300 de vaci, evaluate la 3,2 milioane de euro. Acesta suspectează că panourile solare au provocat tragedia.

Un caz șocant a avut loc la o fermă din Elveția, unde sute de animale au murit în condiții greu de explicat. Aproximativ 300 de vaci, evaluate la milioane de euro, au pierit după ce au prezentat simptome severe, iar proprietarul crede că tragedia ar putea avea legătură cu o instalație modernă montată pe grajd.

300 de vaci au murit. Ce s-a întâmplat la ferma din Vulliens

Fermierul Marc Schertenleib a construit în 2021 un grajd nou în localitatea Vulliens, pe care a instalat panouri solare, în încercarea de a adopta soluții prietenoase cu mediul.

La scurt timp după aceste modificări, animalele au început să se îmbolnăvească, mai ales în perioada fătării. Vacile au prezentat dificultăți respiratorii, probleme sanguine și o scădere accentuată a imunității, potrivit publicației Blick.

De ce nu au funcționat tratamentele

În încercarea de a salva animalele, fermierul a apelat la medici veterinari și a investit sume mult mai mari decât în mod obișnuit în tratamente.

Cu toate acestea, starea vacilor nu s-a îmbunătățit, iar în timp au apărut complicații grave, inclusiv cedarea organelor interne. Pentru a găsi o explicație, probele de hrană și sânge au fost analizate într-o clinică din Berna.

„Existau suficiente oligoelemente în hrană, dar nu ajungeau în sânge”, a spus acesta, conform sursei citate.

300 de vaci au murit la o fermă. Care ar putea fi cauza tragediei

După pierderea a 300 de animale, Marc Schertenleib a ajuns la concluzia că problema ar putea fi legată de așa-numitul „curent vagabond”.

Acest tip de curent, de intensitate redusă, poate apărea în instalațiile electrice și poate circula prin structura clădirilor, nu doar prin cabluri. Deși este imperceptibil pentru oameni, acesta ar putea afecta animalele, mai ales în condițiile în care acestea sunt în contact direct cu podeaua și structura grajdului.

De ce sunt vacile mai sensibile la astfel de fenomene

Specialiștii explică faptul că tensiunile parazite pot genera efecte asupra animalelor, în special din cauza greutății lor și a contactului permanent cu suprafețele electrificate indirect.

Simptomele pot fi ușor confundate cu cele ale unor boli obișnuite, ceea ce face dificilă identificarea rapidă a cauzei. Riscul crește în special atunci când instalațiile electrice sunt recent montate sau modificate.

Fermierul a decis să mute vacile rămase în vechiul grajd, iar, potrivit acestuia, problemele au dispărut. El subliniază că astfel de situații nu sunt provocate exclusiv de panourile solare, ci pot apărea în orice mediu unde există instalații electrice complexe, inclusiv în cazul echipamentelor de muls.

