Moartea lui Ali Khamenei confirmată prin fotografii: Detalii despre atacul surpriză de la Teheran

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 10:20
Moartea lui Ali Khamenei confirmată prin fotografii: Detalii despre atacul surpriză de la Teheran
sursa foto: X/Ali Khamenei
Cuprins
  1. Moartea lui Ali Khamenei a fost posibilă într-un moment favorabil
  2. Localizarea liderului suprem în buncărul din Teheran
  3. Confirmarea că liderul de la Teheran este mort

Moartea lui Ali Khamenei a fost confirmată și de Teheran, după ce sâmbătă dimineața SUA și Israelului au atacat Iranul.  Operațiunea, s-a numit „Roaring Lion”, a uimit prin faptul că s-a produs pe timp de zi.

Potrivit Hotnews, Donald Trump a anunțat certitudinea decesului ayatollahului după ce Benjamin Netanyahu a confirmat că liderul iranian „nu mai este”. Deși media de stat de la Teheran a susținut inițial că acesta se află la comandă, dovezile au infirmat situația. O fotografie a cadavrului liderului a confirmat că acesta este mort.

Moartea lui Ali Khamenei a fost posibilă într-un moment favorabil

Decizia de a ataca sâmbătă, 28 februarie 2026, a fost luată în ultimul moment, când serviciile de informații au aflat de o întâlnire de urgență a conducerii iraniene la Teheran. Deși planurile inițiale vizau un atac de noapte, „fereastra de oportunitate” apărută în primele ore ale zilei de lucru iraniene a schimbat strategia. Atacul a venit atât de neașteptat încât președintele Donald Trump nu a mai ajuns în sala de operațiuni de la Casa Albă și a ajuns să urmărească evenimentele de la reședința sa din Mar-a-Lago.

Localizarea liderului suprem în buncărul din Teheran

Serviciile secrete au reușit să identifice locația exactă a lui Ali Khamenei, care se afla în biroul său fortificat din capitală. În ciuda măsurilor de securitate extreme, clădirea a fost vizată în primul val de bombardamente, iar fortificațiile nu au rezistat impactului cu rachetele de înaltă precizie. Timp de 24 de ore după explozii, niciun oficial iranian nu a comunicat cu populația. Din acest motiv s-a crezut că elita militară și politică a fost prinsă în atacul de sâmbătă dimineața.

Confirmarea că liderul de la Teheran este mort

Certitudinea că regimul de la Teheran a rămas fără lider a venit abia după ce armata israeliană a obținut dovezi clare de la locul impactului. Conform surselor citate de Canalul 12 din Israel, „o fotografie a cadavrului a fost arătată lui Netanyahu și Trump” pentru a confirma succesul misiunii. Lista șefilor eliminați a fost publicată treptat, confirmând moartea unuia dintre cei mai longevivi dictatori ai lumii. Această lovitură decisivă a fost pregătită timp de luni de zile, fiind declanșată exact în momentul în care comandanții iranieni s-au adunat pentru a planifica următoarele mișcări în conflictul regional.

Tags:
