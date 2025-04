Moartea Papei Francisc. Lista cu posibilii pretendenți la scaunul apostolic

Papa Francisc a murit luni, 21 aprilie, conform anunțului venit din , la vârsta de 88 de ani. Conform tradiției apostolice, ceremoniile de înmormântare vor dura nouă zile, după care vor urma procedurile dedicate alegerii unui .

Odată cu moartea , Biserica Catolică intră într-o perioadă de „sede vacante”, în care conducerea va fi preluată de Colegiul Cardinalilor. După funeralii și încheierea perioadei de doliu va urma convocarea Conclavului și alegerea unui nou papă.

numără 252 de membri, iar lucrările sale se desfășoară conform tradițiilor și ritualurilor sale specifice. Procesul de selecție se desfășoară într-un mod solemn, departe de influențele externe. Cardinalii vor fi izolați în Capela Sixtină unde vor decide, prin vot, cine va fi următorul conducător al Bisericii.

Teoretic, orice bărbat care îmbrățișează religia catolică poate ocupa scaunul apostolic. Practic, ultima oară când a fost ales un papă care nu făcea parte din Colegiul Cardinalilor a fost în 1378. În acest context, presa internațională vehiculează mai multe nume ale unor posibili înlocuitori ai Papei Francisc.

Aceștia reflectă diversitatea geografică și teologică a Bisericii Catolice, fiecare având propria viziune cu privire la direcția în care trebuie să o apuce Biserica.

The future of the Church is on the line.

Potential successors of Pope Francisc:

Progressive, pro-human rights:

Pietro Parolin🇮🇹

Luis Antonio Tagle🇵🇭

“Conservative” (read: bigots):

Willem Jacobus Eijk🇳🇱

Péter Erdő🇭🇺 (pro-Orban)

Raymond Leo Burke🇺🇸

Fridolin Ambongo Besungu🇨🇩

— anitamelov (@thevtalks)