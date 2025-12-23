B1 Inregistrari!
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci

Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci

Adrian Teampău
23 dec. 2025, 10:25
Vince Zampella Sursa foto: Wikipedia

Vince Zampella este un cunoscut dezvoltator de jocuri video, el participând, între altele, la crearea celebrului „Call of Duty”. Moartea sa, într-un accident de mașină, a fost confirmată de editorul Electronic Arts (EA).

A murit Vince Zampella

Personalitate importantă a lumii jocurilor video, creatorul „Call of Duty”, a murit, duminică, într-un grav accident de mașină. Vince Zampella, în vârstă de 55 de ani, a pierdut controlul bolidului său de lux, Ferrari și s-a izbit de un zid de stânci, la periferia orașului Los Angeles.

Dezvoltatorul de jocuri video îşi conducea mașina pe o autostradă la nord de Los Angeles, duminică, potrivit NBC4. Impactul a fost filmat de mai multe persoane care se aflau în zonă. Pe imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum dezvoltatorul de jocuri se izbește puternic de stânci.

„Din motive necunoscute, vehiculul a părăsit şoseaua, a percutat o barieră din beton şi a fost cuprins complet de flăcări”, a precizat Poliţia autostrăzilor din California (California Highway Patrol) într-un comunicat.

Potrivit autorităților, şoferul şi pasagerul din dreapta au murit în urma rănilor suferite.

Despre dezvoltatorul de jocuri

Vince Zampella a fost considerat un pionier al jocurilor de tip FPS (first-person shooter), vândute în sute de milioane de exemplare la nivel mondial. „Call of Duty”, la crearea căruia a participat este jucat de peste 100 de milioane de jucători pe lună. El a înfiinţat Respawn Entertainment, studioul care a produs „Titanfall”, „Apex Legends” şi „Star Wars Jedi”.

Un alt joc realizat de el, „Battlefield”, a doborât noi recorduri pentru această franciză diferită. Acesta a atras peste 100 de milioane de jucători într-un interval de 20 de ani.

„Ştia cu adevărat cum să creeze poveşti şi experienţe care ating esenţa fiinţei umane – indiferent dacă era vorba despre teroare, groază sau eroism”, a declarat Gene Park, un jurnalist specializat în jocuri video de la cotidianul The Washington Post, citat de televiziunea NBC4.

Pasionat de jocuri de rol a devenit cunoscut datorită jocului „Medal of Honor: Allied Assault”, lansat în 2002, la care a colaborat cu regizorul Steven Spielberg, aflat la originea francizei „Medal of Honor”. În același an a înființat propriul studio de producție, Infinity Ward, alături de alţi doi designeri de jocuri video, Jason West şi Grant Collier.

Vince Zampella a dat lovitura cu Call of Duty

Primul titlu de succes creat de noul studio a fost „Call of Duty”, un joc de tip FPS, care a marcat o reînnoire a acestui gen. Jocul original şi continuările sale s-au vândut în peste 500 de milioane de exemplare la nivel mondial. Ulterior, studioul Infinity Ward a fost preluat de grupul Activision care i-a concediat pe Vince Zampella şi Jason West.

La rândul lor, au acționat grupul în judecată pentru concediere abuzivă şi au încheiat cu un acord în 2012. Cei doi parteneri au creat împreună un nou studio, Respawn Entertainment, cumpărat de Electronic Arts (EA) în 2017.  În 2021, EA i-a încredinţat franciza „Battlefield”, consolidându-i reputaţia de creator de jocuri de succes.

