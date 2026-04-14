Modelul nud ucrainean Victoria Yakimova a fost demisă din funcția de consul onorific al Ucrainei în Republica Dominicană la doar două săptămâni de la numire, însă nu din cauza trecutului său profesional, ci din cauza unei… alegeri vestimentare.

Victoria Yakimova, contestată de la început. Cum s-a apărat

Numirea ei fusese contestată încă de la început, mai ales pentru că nu are experiență diplomatică.

Ea a răspuns criticilor, afirmând că orice femeie modernă are dreptul „să se realizeze în profesia aleasă”, că nu și-a ascuns niciodată trecutul și că nu primește salariu pentru funcția onorifică.

De ce a fost revocată Yakimova din funcția de consul al Ucrainei

Ministerul ucrainean de Externe a decis revocarea ei din funcție la două săptămâni de la numire, după o „verificare suplimentară”, și nu din cauza fotografiilor provocatoare, ci a unei alegeri vestimentare controversate, scrie

Mai precis, Yakimova a apărut purtând un „kokoshnik”, o piesă tradițională rusească, bogat ornamentată, ce se pune pe cap.

De asemenea, ministerul ucrainean a anunțat criterii mai stricte de selecție pentru astfel de posturi.