Externe » Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald's. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)

Ana Maria
14 apr. 2026, 11:02
Președintele american Donald Trump, mimând că trage cu o armă. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Moment viral la Casa Albă. Cum a ajuns o livrare McDonald’s să devină conferință de presă
  2. Ce mesaj a transmis Trump despre bacșișuri
  3. Moment viral la Casa Albă. Ce s-a întâmplat cu bacșișul oferit livratoarei
  4. Ce alte subiecte a abordat Trump

Moment viral la Casa Albă. Un eveniment neobișnuit a avut loc la Casa Albă, unde Donald Trump a primit personal o comandă de la McDonald’s, transformând livrarea într-un eveniment public cu tentă politică.

Moment viral la Casa Albă. Cum a ajuns o livrare McDonald’s să devină conferință de presă

Președintele american a ales să profite de moment pentru a transmite un mesaj legat de eliminarea taxelor pe bacșișuri, una dintre promisiunile sale promovate în campania electorală. Pentru acest gest, a invitat o livratoare DoorDash chiar la Casa Albă.

„McDonald’s!”, a anunțat femeia îmbrăcată în roșu, suficient de tare pentru a fi auzită de jurnaliști, în timp ce bătea la ușă, potrivit CBS News.

Trump a deschis imediat: „Oh, ce bine că te văd!”

„Încântată de cunoștință”, i-a răspuns ea.

Ce mesaj a transmis Trump despre bacșișuri

În timp ce ținea livratoarea lângă el, Trump a discutat despre inițiativa „fără taxe pe bacșișuri”, inclusă într-un proiect legislativ adoptat anterior.

La un moment dat, liderul american a făcut și o glumă pe seama situației: „Nu pare deloc regizat.”

Moment viral la Casa Albă. Ce s-a întâmplat cu bacșișul oferit livratoarei

Momentul a devenit și mai surprinzător atunci când un jurnalist a întrebat despre bacșișurile oferite la Casa Albă.

„Sunt cei de la Casa Albă buni platnici când vine vorba de bacșiș?” a întrebat un jurnalist.

„Stați puțin”, a spus Trump, înainte de a scoate din buzunar ceea ce părea a fi o bancnotă de 100 de dolari, pe care i-a oferit-o livratoarei.

După gest, femeia a spus că la Casa Albă bacșișurile sunt „foarte” bune.

Ce alte subiecte a abordat Trump

După momentul inedit, Trump a continuat discuțiile cu presa chiar lângă livratoare, abordând teme sensibile de politică externă.

Printre subiectele discutate s-a numărat și relația tensionată cu Iranul.

„[Problema] a fost nucleară, da […] Iranul nu va avea armă nucleară”, a spus el.

„Am convenit asupra multor lucruri, dar nu și asupra acestuia. Cred că vor accepta. Sunt aproape sigur. De fapt, sunt sigur. Dacă nu acceptă, nu va exista niciun acord.”

De asemenea, liderul american a comentat și o imagine generată cu inteligență artificială în care apărea într-o ipostază controversată.

„Am crezut că mă înfățișează ca un doctor”, a spus Trump despre imaginea în care apărea în robă, vindecând un om.

„Ar trebui să fie eu ca doctor, făcând oamenii mai bine. Și eu chiar îi fac mai bine.”

