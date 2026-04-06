Ana Maria
06 apr. 2026, 08:23
Sursa foto: Hepta / @Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
Momente tensionate la Washington, după ce focuri de armă au fost raportate lângă Casa Albă. Incidentul a avut loc chiar în timp ce președintele Donald Trump se afla în clădire.

Autoritățile au declanșat imediat un dispozitiv amplu de securitate, iar suspectul este în continuare căutat.

Momente tensionate la Casa Albă. Unde s-au tras focurile de armă

Incidentul s-a petrecut în parcul Lafayette, aflat chiar vizavi de reședința prezidențială. Alerta a fost dată la scurt timp după miezul nopții, iar forțele de ordine au intervenit rapid.

Echipele de securitate au efectuat verificări atât în parc, cât și în zonele din jur, potrivit informațiilor transmise de  BBC.

Din primele informații comunicate de Serviciul Secret, nu au fost raportate persoane rănite.

În ciuda gravității situației, autoritățile au precizat că activitatea de la Casa Albă continuă în mod normal, însă „este în vigoare un nivel sporit de securitate”.

Ce măsuri au luat autoritățile

Ancheta declanșată imediat după incident a dus la restricționarea temporară a circulației în zonă. Ulterior, drumurile au fost redeschise. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret, Anthony Guglielmi, a transmis pe rețeaua X că situația este monitorizată în continuare.

Un reprezentant al instituției a confirmat pentru BBC, duminică seară, că „ancheta continuă”.

Momente tensionate la Casa Albă. Ce făcea Donald Trump în momentul incidentului

Președintele american a rămas în capitală în acest weekend. A renunțat la deplasarea obișnuită către reședința sa din Florida.

Într-o postare pe X, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Trump „a lucrat fără oprire la Casa Albă și în Biroul Oval” în acest weekend de Paște.

Totodată, liderul de la Washington urmează să organizeze o cină de familie de Paște la Casa Albă, conform CBS News.

Incidentul vine pe fondul unui climat tensionat în capitala americană, unde măsurile de securitate au fost deja întărite în ultimele luni din cauza amenințărilor sporite.

