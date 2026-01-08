Un eveniment neobișnuit a avut loc în localitatea Burgsinn, din Bavaria, unde aproximativ 50 de oi au intrat într-un supermarket Penny. Oile, care păreau să caute „o ofertă specială”, au rămas în zona caselor de marcat pentru aproximativ 20 de minute înainte de a părăsi magazinul.

Cum au ajuns oile în supermarket

Ciobanul responsabil de oi a explicat că acestea s-au rătăcit după ce au consumat ghinde. Una dintre oi ar fi urmat un client care avea o geantă mare, lucru care a dus la această aventură neobișnuită.

50 sheep run sack grocery store in Germany (not AI generated). 🐑 — Oliver Darko (@oliver_drk)

Martorii aflați în supermarket au fost surprinși de prezența ovinelor, dar au reușit să captureze momentul inedit pe camerele telefoanelor mobile. Autoritățile locale au fost chemate să se asigure că animalele sunt în siguranță și nu provoacă pagube.

Evenimentul a fost privit cu umor de către comunitatea locală, iar ciobanul a mulțumit celor care au ajutat la îndepărtarea oilor din magazin.

50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning. After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. — German Embassy London (@GermanEmbassy)

Ce au spus reprezentanții magazinului

Reprezentanții supermarketului Penny au anunțat că intenționează să sponsorizeze hrana oilor pentru un an.

„Nu știm dacă oile căutau o ofertă specială sau doar voiau să se adăpostească de frig, dar cert e că nu am putut determina motivul exact”, a spus purtător de cuvânt al Penny pentru

De asemenea, magazinul a apreciat intervenția rapidă a angajaților și a clienților, care au contribuit la menținerea calmului în timpul incidentului.

Videoclipurile postate de martori au fost distribuite intens, generând mii de reacții și comentarii.