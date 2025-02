Momentul în care polițiștii l-au prins pe atacatorul din Munchen, care a intrat cu mașina în mulțime. Cine este individul și ce mesaj dur a transmis cancelarul Olaf Scholz (VIDEO)

A fost identificat atacatorul din , care a intrat cu mașina în mulțime, joi. Totul s-a întâmplat în centrul orașului, iar 28 de persoane au fost rănite, transmite DPA, conform .

Şoferul este un cetăţean în vârstă de 24 de ani, care depusese cerere de azil în Germania, potrivit poliţiei din München.

Tânărul afgan era deja în atenţia poliţiei pentru furt din magazine şi nerespectarea legii narcoticelor, a indicat ministrul de interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann.

Cu puţin înainte de ora locală 11.00 (10.00 GMT), el a intrat cu maşina în participanţii din ultimele rânduri la o demonstraţie a sindicatului Verdi. Unii dintre răniţi au suferit leziuni grave, care le pun viaţa în pericol.

Poliţiştii au tras un singur foc asupra şoferului, care a fost reţinut imediat.

Se pare că bărbatul a trecut cu autoturismul pe lângă o maşină a poliţiei care păzea partea din spate a demonstraţiei, între piaţa Stiglmaierplatz şi gara centrală.

ADMIN POST.

Afghani illegal immigrant arrested after ploughing into the public in the German capital, Munich.

Dozens injured, including children.

The Afghan was known to authorities for committing crimes, but never deported!

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra)