Momentul prăbușirii unui ghețar în munții din Kârgâzstan! Un turist britanic a scăpat ca prin minune (video)

Britanicul Harry Shimmin, care a plecat într-un tur al Munților Tien Shan din Kârgâzstan, în compania a încă nouă turiști din Regatul Unit și SUA și a unor ghizi locali, a reușit să filmeze o coborâre impresionantă a ghețarilor. Tânărul a publicat imagini spectaculoase pe .

Turistul și-a asumat riscul

„Tocmai ajunsesem la cel mai înalt punct al drumeției și m-am despărțit de grup . În timp ce făceam fotografia, am auzit zgomotul de gheață adâncă trosnind în spatele meu. Aici este locul unde începe videoclipul.

Eram acolo de câteva minute, așa că știam că am un loc unde să mă ascund lângă mine. Înțeleg foarte bine că mi-am asumat un mare risc „, a scris Harry Shimmin în dreptul filmulețului publicat.

Un grup de 9 tineri, la un pas de moarte

Turistul britanic a recunoscut că a supraviețuit ca prin minune. Tânărul s-a arătat impresionat de ceea ce a reușit să vadă în Kârgâstan. Postarea lui Shimm a adunat peste 430.000 de aprecieri pe rețelele de socializare.

„M-am simțit amețit. Știam că restul grupului era mai departe de avalanșă, așa că totul ar trebui să fie bine. Când m-am alăturat lor, am văzut că toți erau în siguranță, deși unul dintre noi și-a tăiat destul de rău genunchiul, celălalt a căzut de pe cal. , fericit că este în viață.

Abia mai târziu ne-am dat seama cât de norocoși suntem. Dacă am fi mers cu 5 minute mai departe, am fi morți. Dacă te uiți cu atenție la videoclip, poți vedea o potecă cenușie slabă șerpuind prin iarbă. Aceasta a fost poteca. Am traversat-o mai târziu, mergând printre bolovani masivi de gheață și pietre care au fost aruncate mult mai departe decât am putea chiar dacă am acționa imediat”, mai adăugat tânărul.