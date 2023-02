Monumente de referință din Europa, iluminate în culorile drapelului ucrainean la un an de la începutul războiului lansat de Rusia. Kievul rezistă (FOTO, VIDEO)

Monumente de referință din Europa au fost iluminate în culorile drapelului ucrainean, joi seară, pentru a marca împlinirea a un an de la momentul în care Rusia lansa o invazie pe scară largă împotriva țării vecine, într-un război denunțat de Occident și Kiev, potrivit .

Impozantul Turn Eiffel din Paris și sediul Parlamentului European de la Bruxelles au fost iluminate în albastru și galben, culorile drapelului ucrainean.

Eiffel Tower lit up in Ukrainian flag colours in support of Ukraine as 24 February marks one year since Russia’s invasion began.

The ceremony was attended by the Ukrainian ambassador and Paris mayor (left on footage).

Video: Yuri Safronov / exclusively for Novaya-Europe

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en)