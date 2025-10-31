Summitul Trump-Putin a fost anulat. Întâlnirea între liderul SUA și cel al Rusiei, programată la Budapesta, a fost suspendată, a transmis vineri . Surse americane susțin că decizia a fost luată ca urmare a poziției ferme a Rusiei în ceea ce privește cererile sale intransigente legate de Ucraina.

Jurnaliștii americani notează că anularea survine după o convorbire tensionată între șefii diplomațiilor celor două țări, însă, informația nu a fost confirmată de oficialii de la Washington.

Care au fost motivele exacte pentru care a fost anulat summitul Trump-Putin

Planurile pentru summitul de la Budapesta, programat în această lună între Donald Trump și Vladimir Putin, au fost puse în așteptare după ce Moscova și-a menținut cererile, inclusiv ca Ucraina să cedeze teritorii suplimentare pentru a obține pacea, informează .

Donald Trump susține apelul Ucrainei pentru un armistițiu imediat, dar la doar câteva zile după ce Trump și Putin au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre cum să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, Ministerul de Externe al Moscovei a trimis un memoriu la . Acesta a subliniat aceleași cerințe pentru a aborda ceea ce Putin numește „cauzele profunde” ale invaziei sale, inclusiv concesii teritoriale, o reducere drastică a forțelor armate ale Ucrainei și garanții că aceasta nu va adera niciodată la NATO.

Ce a declarat Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luna aceasta că, deși Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, nu își va retrage mai întâi trupele din alte teritorii, așa cum a cerut Moscova. După întâlnirea de ieri din Coreea de Sud dintre Xi Jinping și Donald Trump, premierul rus, Mihail Mișustin, va călători în China, unde se va întâlni cu liderul chinez pe 4 noiembrie. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al guvernului de la Moscova, citat de agenția de știri Interfax. Mișustin și Xi vor discuta despre modalități de „consolidare a relațiilor ruso-chineze” bazate pe „un parteneriat strategic atotcuprinzător și o interacțiune strategică”, a adăugat executivul rus. Între timp, la sol, apărarea aeriană rusă a susținut că a interceptat și distrus 130 de drone ucrainene în mai multe regiuni, peste noapte. Vizate de atac au fost regiunile Belgorod, Rostov, Volgograd și Moscova, printre altele.

Ce urmează după anularea întâlnirii

În lipsa summitului, tensiunile rămân ridicate, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție pașii administrației Trump și reacțiile Rusiei.