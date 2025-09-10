NASA a anunțat că a descoperit „cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Planeta Marte”. Cum arată acesta și ce spun specialiștii

a anunțat descoperirea vieții microbiene pe suprafața . O analiză detaliată a imaginilor rocilor pătate găsite de roverul Perseverance al NASA a confirmat o „potențială biosemnătură”, relatează .

În ce constă „cel mai clar semn de viață” de pe Planeta Marte

Noul administrator al agenției spațiale, Sean Duffy, a declarat că o mostră colectată de roverul Perseverance a fost declarată „cel mai clar semn de viață” de pe Planeta Roșie.

„Rocile ar putea fi cel mai clar semn de viață pe care l-am găsit vreodată pe Marte, ceea ce este incredibil de interesant”, a declarat administratorul interimar al NASA, Sean Duffy. Descoperirile miercuri.

În cadrul conferinței de presă de miercuri, administratorul asociat al NASA, Nick Fox, a declarat, potrivit : „Acesta este genul de semnătură pe care am observa-o ca fiind produsă de ceva biologic”.

Ce au studiat, mai exact, cercetătorii

Mai exact, cercetătorii au studiat pete neobișnuite și forme asemănătoare semințelor în rocile marțiene antice, care ar putea indica existența unor forme de viață minuscule în trecutul îndepărtat.

Aceste forme, poreclite „semințe de mac” și „pete de leopard”, au fost observate în roci asemănătoare noroiului din Neretva Vallis, o parte a craterului Jezero, unde a existat un râu în urmă cu miliarde de ani.

Roverul explorează această regiune de la aterizarea pe Marte din 2021.

Omul de știință Joel Hurowitz a dezvăluit cum aceste mici semnături descoperite în crater indicau existența vieții pe Marte acum miliarde de ani.

Uneltele roverului Perseverance au detectat substanțe chimice precum fierul și fosforul în aceste pete, care se pot forma atunci când microbii minusculi descompun materia organică, un semn al vieții, aici, pe Pământ.

Roverul a transmis imaginile înapoi pe Pământ, dezvăluind cristaline solide rămase de la apa care curge la suprafață și o zonă roșiatică care conținea compuși organici și o sursă de energie pentru ceea ce ar fi putut fi viață microbiană.

Echipa de cercetare ar trebui să investigheze personal bucățile de roci pentru a confirma dacă un microb marțian se află în spatele modelelor neobișnuite. Este mult mai ușor de spus decât de făcut. Însă Joel Hurowitz, autorul principal al studiului, a numit rocile „probabil cele mai interesante din punct de vedere astrobiologic” mostre identificate de roverul Perseverance de la aterizarea sa pe Marte în 2021.

Unde au fost găsite rocile

Roverul a explorat o zonă cunoscută sub numele de Craterul Jezero, despre care oamenii de știință spun că a fost odată un fund de lac cu aspecte care l-au făcut propice vieții. Rocile au fost găsite în interiorul văii Neretva, o vale fluvială străveche, care a transportat apă către crater cu miliarde de ani în urmă.

„Ceea ce mi se pare cel mai interesant la această mostră este că conține caracteristici suficient de mari pentru a fi văzute cu ochiul liber, care ar putea fi examinate pentru a testa existența vieții anterioare”, a declarat Michael Tice, coautor al studiului și membru al echipei științifice Mars 2020 Perseverance, care caută semne de viață. „Acest lucru este surprinzător de rar atunci când studiezi dovezi ale existenței vieții microscopice antice.”.

O idee despre cum s-ar fi putut acumula rocile acolo, a spus Hurowitz, este că valea râului ar fi putut fi temporar îndiguită, probabil de o alunecare de teren. El a spus că peisajul antic ar fi putut arăta similar cu cel de astăzi al râului Mississippi, cu noroi așezându-se pe fundul apei tulburi și maronii.

Ce a stabilit noul studiu, privind acest semn de viață pe Planeta Marte

Pe măsură ce sedimentele se acumulau, a relatat el, rocile noroioase păreau să fi adus fier, fosfor și sulf, precum și materie organică. Materia organică este interesantă în sine, a spus Hurowitz, deoarece moleculele pe bază de carbon sunt elementele constitutive ale vieții. Ar putea proveni dintr-o formă de viață cu mult timp în urmă sau ar fi putut servi drept hrană pentru alte organisme vii sau ar putea fi legată de o sursă nevie, cum ar fi un meteorit.

„Nu știm de unde provine acea materie, dar o detectăm în noroi”, a spus Hurowitz. „Acesta este cu adevărat primul semnal convingător de materie organică pe care l-am avut de când am aterizat în craterul Jezero.”, a adăugat el.

„Bacteriile vor mânca materia organică și o vor face să reacționeze cu noroiul, iar produsul secundar al acestei reacții sunt aceste minerale”, a spus Hurowitz. „De aceea suntem atât de entuziasmați de acest lucru.”, a mai spus el.

Autorii recunosc că aceste minerale s-ar fi putut forma fără bacterii, cu implicarea căldurii, de exemplu. Însă, noul studiu a stabilit că rocile marțiene nu par să fi fost încălzite.