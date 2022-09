NASA dezvăluie prima imagine a unei planete în afara sistemului nostru solar, surprinsă de telescopul spațial James Webb (FOTO)

NASA a publicat noi imagini realizate de telescopul spațial James Webb , o lume extraterestră din afara sistemului nostru solar.

Este vorba de exoplaneta HIP 65426 b, un gigant gazos de până la 12 ori mai mare decât Jupiter, care se află la aproximativ 385 de ani lumină de Pământ, potrivit .

, care face parte dintr-un studiu în derulare, dar cu toate acestea, rezultatele nu au fost încă verificate de alți oameni de știință și nu au fost publicate într-un jurnal științific.

„Acesta este un moment de transformare, nu numai pentru Webb, ci și pentru astronomie în general”, a declarat Sasha Hinkley, profesor de fizică și astronomie la Universitatea din Exeter din Marea Britanie și principalul cercetător din echipa care studiază exoplaneta.

Baby’s first exoplanet capture. 🍼 took its first direct image of a planet outside of our solar system, roughly six to 12 times the mass of Jupiter.

Peek into future possibilities of studying distant worlds with Webb:

