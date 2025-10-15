B1 Inregistrari!
NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte

NATO dă înapoi. Anunțul controversat al lui Mark Rutte

Adrian A
15 oct. 2025, 12:02
Dilema doborârii avioanelor rusești care încalcă spațiul nostru aerian a fost rezolvată de șeful NATO. Mark Rutte spune că nu putem doborî orice avion, oricând.

„Problema este că mulți spun, nu neapărat în NATO, dar în dezbaterile publice, că dacă un avion rusesc, intenționat sau nu, pătrunde în spațiul aerian al NATO, trebuie doborât. Iar eu nu sunt de acord cu asta. Trebuie să te asiguri, să fii convins dacă reprezintă sau nu o amenințare. Dacă reprezintă o amenințare, putem face orice pentru a nu se materializa.”, declară Rutte.

NATO face pași înapoi în fața Rusiei?

După ce la noi parlamentarii s-au zbătut și s-au certat pe legea privind doborârea dronelor sau a avioanelor rusești, șeful NATO spune că orice situație trebuie analizată. Cu alte cuvinte, să ne uităm liniștiți la avioanele Rusiei.

„Au fost multe întrebări legate de NATO, dacă e sau nu capabilă să se asigure că, dacă ceva se întâmplă în spațiul nostru aerian, putem acționa decisiv, dacă este necesar. Și putem, vă pot asigura cu adevărat că putem. NATO este mult mai puternică decât Rusia, noi suntem mult mai capabili, atunci cu siguranță scopul nostru este să ne asigurăm că avionul care derapează din afara spațiului nostru, în spațiul Alianței, va fi ușor ghidat afară. Apoi să le clarificăm rușilor că trebuie să înceteze.”, spune Mark Rutte.

Alianța, doar promisiuni pentru Flancul Estic?

Din partea României, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dă asigurări că Alianța nu ne va lăsa pradă rușilor. Deși nu pare foarte convins.

„Mă aflu aici pentru a discuta despre cum ne putem mișca mai bine și mai repede, în special pe Flancul Estic. Vedem provocările și am înțeles că trebuie să ne mișcăm mai bine, mai repede. Trebuie să continuăm să fim mai buni, mai uniți, în special în Flancul Estic, în special în Marea Neagră. Marea Neagă rămâne o mare a provocărilor, iar noi, împreună, ca aliați, trebuie să o protejăm.”, spune Moșteanu.

