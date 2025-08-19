B1 Inregistrari!
Liderii militari din cadrul NATO se reunesc pentru a discuta despre viitorul Ucrainei. Când are loc întâlnirea acestora

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 20:15
Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Șefii militari ai NATO se întâlnesc miercuri pentru a analiza situația din Ucraina și posibilele garanții de securitate ale Ucrainei, în contextul promisiunilor făcute de către președintele american, Donald Trump, în urma întâlnirii din cadrul Casei Albe împreună cu Zelenski și ceilalți lideri europeni, informează Reuters, citat de Agerpres.

Cuprins:

  • Care a fost contextul întâlnirilor
  • Cine va participa la întâlnirea liderilor militari
  • Ce se urmărește în cadrul acestei întâlniri
  • Care a fost contextul întâlnirilor

Întâlnirea va avea loc prin videoconferință de admiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele comitetului militar NATO, iar generalul Alexus Grynkewich va prezenta concluziile summitului Trump-Putin din Alaska. Discuțiile vin în urma angajamentelui SUA de a oferi garanții de securitate Ucrainei și au rolul de a clarifica cum se vor implementa acestea.

Cine va participa la întâlnirea liderilor militari

Pe lângă șefii apărării din statele membre NATO, se așteaptă ca generalul Dan Caine, președintele Consilului Șefilor de Stat Major din SUA, să participe, iar reprezentanții ai Coaliției de Voință din Marea Britanie și alte capitale europene vor discuta cu echipele americane pentru a stabili garanțiile de securitate.

Ce se urmărește în cadrul acestei întâlniri

Discuțiile au ca scop definirea tipului de asistență pe care Washingtonul îl poate oferi Ucrainei, dincolo de furnizarea de armament.

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că garanțiile de securitate vor fi probabil stabilite în următoarele 10 zile. Trump a subliniat că nu va desfășura trupe americane în Ucraina și nu a oferit detalii despre natura garanțiilor.

