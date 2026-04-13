NATO nu se va alătura Statelor Unite în blocada pe care instituit-o în . Aliații propun, în schimb, o intervenție după încetarea luptelor din .

Ce a anunțat Donald Trump despre blocadă?

a declarat că armata americană va colabora cu alte ţări pentru a bloca tot traficul maritim pe această cale navigabilă. El a decis să recurgă la blocadă după eșecul negocierilor cu Iranul de la finalul săptămânii. Deși Trump ar fi dorit să-i atragă în pe care l-a declanșat, aliații NATO au refuzat să participe la operațiuni.

„Blocada va începe în curând. Alte ţări vor fi implicate în această blocadă”, a spus Trump.

Aliaţii occidentali, inclusiv Marea Britanie şi Franţa, au spus că nu se vor lăsa atraşi în conflict participând la blocadă. Aceștia au precizat că lucrează la o iniţiativă de deschidere a căii navigabile.

„Nu susţinem blocada. (…) Decizia mea a fost foarte clară: indiferent de presiune, şi a existat o presiune considerabilă, nu ne vom lăsa târâţi în război. (…) Vreau să fiu foarte clar: este vorba despre protejarea transportului maritim şi susţinerea libertăţii de navigaţie odată ce conflictul se va încheia. Obiectivul nostru comun este un plan coordonat, independent şi multinaţional”, a declarat premierul britanic Keir Starmer pentru BBC.

Acest refuz reprezintă încă un motiv de tensiune cu Trump, care a ameninţat că se va retrage din alianţa militară. El a declarat că ia în calcul retragerea unor trupe americane din Europa, după ce mai multe ţări au refuzat să permită avioanelor militare americane să utilizeze spaţiului lor aerian pentru atacuri asupra Iranului.

Cum se poziționează aliații din NATO?

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis guvernelor europene că Donald Trump doreşte angajamente concrete în viitorul apropiat pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz. Din perspectiva sa, Alianța ar putea juca un rol în strâmtoare dacă cei 32 de membri ai săi ar ajunge la un acord privind formarea unei misiuni.

Mai multe ţări europene au declarat că sunt dispuse să ajute, dar numai după ce ostilităţile vor înceta definitiv şi se va ajunge la un acord cu Iranul. Membrii nu doresc să intre într-un război cu Iranul sau ca navele lor să fie atacate. Or, acest lucru și-l dorește Trump, extinderea conflictului.

Franţa a anunțat că va organiza o conferinţă cu Marea Britanie şi alte ţări pentru a crea o misiune multinaţională. Această misiune se va implica pentru a restabili navigaţia în strâmtoare, a transmis Emmanuel Macron. Iniţiativa vizează stabilirea unor reguli pentru trecerea în siguranţă şi coordonarea navelor militare care să escorteze petrolierele.

„Această misiune strict defensivă, distinctă de părţile beligerante, va fi desfăşurată de îndată ce situaţia o va permite”, a spus Macron.

Statele NATO strâng rândurile

O întâlnire pentru elaborarea planurilor misiunii, la care vor participa aproximativ 30 de ţări, inclusiv ţări din Golf, India, Grecia, Spania, Italia, Olanda şi Suedia, ar putea avea loc joi, la Paris sau Londra. Navele militare ale NATO ar oferi o garanţie de siguranţă fără a fi beligerante, a spus o sursă diplomatică franceză. Iranul şi SUA vor fi informate cu privire la misiune, dar nu vor juca un rol direct.

O altă sursă diplomatică europeană s-a întrebat dacă Trump ar saluta o astfel de misiune, acum că a ordonat blocada.

„De vreme ce Trump foloseşte acum strâmtoarea ca pârghie proprie, oare mai doreşte o misiune acolo?”, a subliniat sursa.

Strâmtoarea Ormuz ar trebui redeschisă prin diplomaţie, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan. El a spus că înființarea unei forţe internaţionale care să supravegheze traficul naval ar fi complicată. Hakan Fidan a îndemnat Alianța să restabilească relaţiile cu Trump la summitul de la Ankara din iulie.