NATO nu ar trebui să mai înarmeze Ucraina și nici să antreneze militari ucraineni, spune Viktor Orban al Ungariei

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a sugerat că NATO nu ar trebui să mai înarmeze Ucraina, ci mai degrabă ar trebui să pledeze pentru demararea negocierilor de pace. Afirmația a fost făcută în marja Summitului de la Vilnius, care s-a încheiat miercuri și a reafirmat , fără să îi ofere totuși și o invitație formală de aderare la Alianță sau un calendar în acest sens.

„Suntem la Vilnius, la Summitul de două zile al NATO. Cel mai important subiect este războiul ruso-ucrainean. Poziția ungară rămâne neschimbată și o vom reprezenta. În loc să aducem arme în Ucraina, ar trebui să aducem pace. Este necesară încetarea focului și, în loc de război, ar trebui să înceapă negocieri de pace cât de curând posibil.

Poziția ungară este clară, din moment ce războiul este în vecinătatea noastră și mii de unguri sunt într-un pericol imediat, deoarece există unguri care trăiesc în Transcarpatia. Ungaria insistă că NATO nu ar trebui să își schimbe poziția anterioară, NATO este o alianță militară defensivă, a fost creată pentru a-și proteja statele membre, nu pentru a purta acțiuni militare pe teritoriul altor țări.

La începutul negocierilor, poziția ungară coincide pe deplin cu poziția NATO, din moment ce NATO nu trimite trupe, nu trimite arme, nu antrenează unități militare de luptă, ci mai degrabă încearcă să consolideze capacitățile defensive ale propriilor sale state membre. Acest lucru este necesar și corect, iar Ungaria îl va susține”, a declarat Viktor Orban, în marja Summitului NATO de la Vilnius, conform videoclipului distribuit pe Twitter de Nexta.

