NATO, reacție tranșantă la afirmațiile lui Trump. „Subminează întreaga noastră securitate și expune soldaţii americani şi europeni unui risc sporit”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis o replică tranșantă după ce Donald Trump a spus că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei țări membră a NATO dacă nu îndeplinește directivele privind cheltuielile cu Apărarea, potrivit .

Reacția NATO după declarațiile lui Donald Trump

„Orice sugestie conform căreia aliații nu se vor apăra unii pe alții subminează întreaga noastră securitate, inclusiv pe cea a SUA, și îi expune pe soldații americani și europeni la un risc crescut”.

Comentariile lui Donald Trump despre NATO au venit în timpul unui discurs de aproape două ore la un miting de campanie din Carolina de Sud, cu doar două săptămâni înainte de primarul prezidențial republican din acel stat, care ar putea cimenta efectiv calea către a treia sa nominalizare consecutivă ca nominalizat al partidului.

La mitingul de campanie, fostul președinte a reiterat, de asemenea, politicile dure de imigrație pe care le-ar sprijini dacă va fi ales din nou, jurând că va „încheia orice politică de frontieră deschisă a administrației Biden” și va implementa „cea mai mare operațiune de deportare internă” în prima sa zi de mandat.

El a mai spus că nu va exista „nicio răzbunare” împotriva lui Biden dacă este trimis înapoi la Casa Albă și a atacat cele 91 de acuzații penale cu care se confruntă pentru o serie de presupuse infracțiuni, inclusiv încercarea de a-și răsturna înfrângerea în alegerile din 2020.

Remarcile lui Trump cu privire la poziția sa probabilă în materie de politică externă au loc în condițiile în care Congresul nu a reușit să avanseze pachetele de ajutor pentru Israel și Ucraina.

Fostul președinte american Donald Trump a afirmat sâmbătă, 10 februarie, că ar încuraja Rusia să facă „orice vrea” oricărei țări membră a NATO dacă nu îndeplinește directivele privind cheltuielile cu Apărarea. Recunoașterea fostului președinte este cât se poate de șocantă, întrucât, dacă ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apărarea colectivă a Alianței, scrie CNN.

Donald Trump: „NATO era falimentară până când am apărut eu”

Donald Trump a făcut declarații șocante la un miting în Conway, Carolina de Sud: „NATO era falimentară până când am apărut eu. Eu am spus. Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a spus el.

De asemenea, fostul președinte a declarat că la un moment dat a fost întrebat de către unul dintre președinții unei mari țări dacă SUA ar mai apăra țara respectivă dacă ar fi invadată de Rusia, iar el a răspuns „Nu, nu v-aș proteja. De fapt i-aș încuraja să facă ce vor. Trebuie să plătești. Trebuie să îți plătești facturile”.

Ce spune Casa Albă despre afirmațiile lui Donald Trump

Tot sâmbătă, Casa Albă afirmațiile făcute de Donald Trump ca fiind „îngrozitoare și labile”, promovând eforturile președintelui Joe Biden de a sprijini Alianța.

„Preşedintele Biden a restabilit alianţele noastre şi ne-a făcut mai puternici în lume pentru că ştie că prima responsabilitate a fiecărui comandant este să ţină în siguranţă poporul american şi să respecte valorile care ne unesc. … Încurajarea invadării celor mai apropiaţi aliaţi de către regimuri criminale este îngrozitoare şi labilă şi pune în pericol securitartea naţională americană, stabilitatea mondială şi economia noastră, acasă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates.