B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente

NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente

Iulia Petcu
10 feb. 2026, 20:05
NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce își consolidează Germania poziția în structura NATO
  2. Ce rol vor continua să aibă Statele Unite în comandă
  3. Cum se schimbă conducerea comandamentelor europene

Structura de comandă militară a NATO intră într-o etapă de reconfigurare, care va schimba echilibrul responsabilităților între aliați. Germania se pregătește să ocupe mai multe poziții de vârf decât Statele Unite, într-un proces prezentat drept o redistribuire echitabilă a sarcinilor.

De ce își consolidează Germania poziția în structura NATO

Surse citate de agenția dpa indică faptul că Germania va ajunge curând să dețină mai multe funcții-cheie în comanda militară a NATO decât Statele Unite. Această evoluție este parte a unei tranziții deliberate, menite să reflecte un rol mai pronunțat al aliaților europeni.

Alianța Nord-Atlantică a confirmat schimbarea într-un comunicat oficial, subliniind că decizia urmărește o împărțire mai echilibrată a responsabilităților militare. „Aliaţii au convenit asupra unei noi distribuiri a responsabilităţilor ofiţerilor superiori în cadrul Structurii de Comandă a NATO, în care aliaţii europeni, inclusiv cei mai noi membri ai NATO, vor juca un rol mai important în conducerea militară a Alianţei”, a transmis organizația.

Ce rol vor continua să aibă Statele Unite în comandă

NATO precizează că această redistribuire nu diminuează rolul strategic al Statelor Unite în arhitectura de securitate a Alianței. Washingtonul va păstra funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, poziție cunoscută sub acronimul SACEUR.

Angajamentul american față de NATO a fost reafirmat și de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței. Statele Unite vor continua să conducă toate cele trei comandamente la nivelul zonelor operaționale strategice, menținând o influență decisivă asupra planificării militare.

Cum se schimbă conducerea comandamentelor europene

Noile aranjamente prevăd ca Regatul Unit să preia de la SUA comanda Comandamentului Forțelor Întrunite de la Norfolk, în statul american Virginia. Italia va prelua, la rândul său, conducerea Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite de la Napoli, relatează Digi24.

Germania și Polonia vor împărți prin rotație comanda Comandamentului Forțelor Întrunite de la Brunssum, în Olanda. În urma acestor schimbări, toate cele trei comandamente de forțe întrunite, conduse la nivel operațional, vor fi sub comandă europeană.

În paralel, Statele Unite vor prelua responsabilitatea pentru Comandamentul Maritim Aliat al NATO, cu sediul la Northwood, în Regatul Unit. SUA conduc deja Comandamentul Terestru Aliat din Turcia și Comandamentul Aerian Aliat de la baza Ramstein, din Germania.

Reprezentarea puternică a Germaniei se explică și prin includerea altor poziții de generali, pe lângă funcțiile de trei și patru stele. Implementarea modificărilor va avea loc gradual, pe parcursul următorilor ani, conform rotațiilor de personal stabilite.

Tags:
Citește și...
Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian
Externe
Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian
Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
Externe
Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
Externe
Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
Externe
UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
Externe
Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă
Externe
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Externe
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Externe
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Externe
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Externe
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Ultima oră
21:09 - Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian
20:44 - Un primar revoltat de tăieri a purtat un ceas Rolex de zeci de mii de euro la întâlnirea cu Bolojan: „Dacă un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă”
20:40 - Sistemul 112 intră într-o nouă etapă tehnologică în România. Cum se schimbă modul de preluare a apelurilor
20:34 - Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles”
20:02 - Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
19:53 - Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
19:26 - Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
19:20 - UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
19:19 - Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
18:53 - Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic