Structura de comandă militară a NATO intră într-o etapă de reconfigurare, care va schimba echilibrul responsabilităților între aliați. Germania se pregătește să ocupe mai multe poziții de vârf decât Statele Unite, într-un proces prezentat drept o redistribuire echitabilă a sarcinilor.

De ce își consolidează Germania poziția în structura NATO

Surse citate de agenția dpa indică faptul că Germania va ajunge curând să dețină mai multe funcții-cheie în comanda militară a decât Statele Unite. Această evoluție este parte a unei tranziții deliberate, menite să reflecte un rol mai pronunțat al aliaților europeni.

Alianța Nord-Atlantică a confirmat schimbarea într-un comunicat oficial, subliniind că decizia urmărește o împărțire mai echilibrată a responsabilităților militare. „Aliaţii au convenit asupra unei noi distribuiri a responsabilităţilor ofiţerilor superiori în cadrul Structurii de Comandă a NATO, în care aliaţii europeni, inclusiv cei mai noi membri ai NATO, vor juca un rol mai important în conducerea militară a Alianţei”, a transmis organizația.

Ce rol vor continua să aibă Statele Unite în comandă

NATO precizează că această redistribuire nu diminuează rolul strategic al Statelor Unite în arhitectura de securitate a Alianței. Washingtonul va păstra funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, poziție cunoscută sub acronimul SACEUR.

Angajamentul american față de NATO a fost reafirmat și de amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței. Statele Unite vor continua să conducă toate cele trei comandamente la nivelul zonelor operaționale strategice, menținând o influență decisivă asupra planificării militare.

Cum se schimbă conducerea comandamentelor europene

Noile aranjamente prevăd ca Regatul Unit să preia de la SUA comanda Comandamentului Forțelor Întrunite de la Norfolk, în statul american Virginia. Italia va prelua, la rândul său, conducerea Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite de la Napoli, relatează Digi24.

și Polonia vor împărți prin rotație comanda Comandamentului Forțelor Întrunite de la Brunssum, în Olanda. În urma acestor schimbări, toate cele trei comandamente de forțe întrunite, conduse la nivel operațional, vor fi sub comandă europeană.

În paralel, Statele Unite vor prelua responsabilitatea pentru Comandamentul Maritim Aliat al NATO, cu sediul la Northwood, în Regatul Unit. SUA conduc deja Comandamentul Terestru Aliat din Turcia și Comandamentul Aerian Aliat de la baza Ramstein, din Germania.

Reprezentarea puternică a Germaniei se explică și prin includerea altor poziții de generali, pe lângă funcțiile de trei și patru stele. Implementarea modificărilor va avea loc gradual, pe parcursul următorilor ani, conform rotațiilor de personal stabilite.