„Ne prăbușim!” Zborul groazei în care pasagerii și-au scris testamentele (VIDEO)

O mască de oxigen, o rugăciune și un PIN scris pe un șervețel. Așa a arătat zborul groazei pentru aproape 200 de oameni aflați la bordul unui Boeing 737 operat de Japan Airlines, care s-a prăbușit în picaj aproape 8.000 metri, în doar 10 minute, relatează .

Zborul JL8696/IJ004, plecat din Shanghai către , s-a transformat într-un coșmar în seara de 30 iunie. au fost treziți din somn de bubuituri, urlete de panică și căderea măștilor de oxigen, după ce sistemul de presurizare al aeronavei a cedat în zbor. În haosul din cabină, o stewardesă a izbucnit în plâns în timp ce le striga oamenilor să-și pună măștile.

„Am auzit o bubuitură surdă și în câteva secunde masca de oxigen era deja căzută. Însoțitoarea de bord plângea și țipa că avionul are o defecțiune”, a povestit un pasager pentru Associated Press.

Unii pasageri, convinși că nu vor supraviețui, și-au scris în grabă testamentele pe telefoane sau șervețele, alții au lăsat mesaje cu parole și detalii despre carduri pentru familii. „Eram pe punctul de a izbucni în lacrimi”, a spus un pasager care a început să scrie ultimele sale gânduri către cei dragi.

Într-un clip devenit viral, zeci de persoane pot fi văzute ținându-se de măști, în timp ce un însoțitor face anunțuri prin microfon cu voce tremurată. Avionul a fost nevoit să aterizeze de urgență la Osaka, la Kansai International Airport, în jurul orei 20:50. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

A from to made an emergency landing at Kansai Airport last night after a cabin depressurization alert. The 737-800, carrying 191 people, landed safely. No injuries reported.

