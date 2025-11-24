B1 Inregistrari!
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele

Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 09:05
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Explozii Sursa foto: X
Cuprins
  1. Armata rusă a lansat un nou atac în Ucraina
  2. Forțele aeriene au ridicat două F-16
  3. Armata rusă a atacat în timpul negocierilor de la Geneva

Armata rusă a lansat un nou atac, noaptea trecută, asupra infrastructurii civile din Ucraina, chiar în timpul negocierilor de pace de la Geneva. Două aeronave Eurofighter Typhoonau  au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Armata rusă a lansat un nou atac în Ucraina

O nouă serie de atacuri cu drone ucigașe a fost lansată, în noaptea de duminică spre luni, asupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Armata rusă a lovit obiective de infrastructură civilă în vreme ce la Geneva se derulau negocieri pentru încheierea războiului.

„Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare radar au detectat ţinte aeriene pe direcţia Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani, din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene”, a transmis MApN.

MApN a ridicat două aeronave Eurofighter Typhoonau în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Oficialii români au precizat că nici un aparat aerian fără pilot nu a fost depistat în spaţiul aerian naţional.

„Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01”, informează luni dimineaţă MApN.

Forțele aeriene au ridicat două F-16

Tot în contextul atacului lansat de armata rusă sistemul de monitorizare a spațiului aerian a detectat mai multe ținte aeriene la o distanță mică de Insula Șerpilor. Potrivit MApN, la ora 01.45 au fost detectate ţinte aeriene cu posibile evoluţii spre Vâlcov, Chilia sau Ismail. Drept urmare au fost ridicate două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române.

„Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ţinte aeriene la diferite distanţe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană.  Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51”, se mai arată în comunicat.

La 02.20, autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Conform ISU, în cursul nopţii trecute, la ora 02:20, alerta a fost emisă în urma unei informări transmise de SMFA. Forțele aeriene au semnalat prezenţa unei posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în proximitatea graniţei dintre România şi Ucraina.

Prin mesajul RO-Alert s-a dorit informarea și prevenirea populației cu privire la un potențial risc de cădere a unor fragmente de dronă pe teritoriul românesc. A fost solicitată adoptarea unor măsuri minime de protecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia ar fi evoluat nefavorabil.

Armata rusă a atacat în timpul negocierilor de la Geneva

Acest atac asupra Ucrainei, din noaptea de duminică spre luni, vine în timp ce la Geneva se discuta planul de oprire a războiului. În vreme ce armata rusă ataca infrastructura civilă, delegațiile ucraineană și americană analiza și modifica planul lui Trump.

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un cadru de pace „actualizat şi rafinat” pornind de la propunerea inițială, care avantaja Rusia.

