B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva

Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 15:06
Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva
Cuprins
  1. Planul lui Trump a fost modificat
  2. Progres în negocierile de la Geneva

Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina nu va mai conține aspectele privind Europa și NATO. Informația a fost prezentată de ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Planul lui Trump a fost modificat

Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat că s-au făcut progrese în privinţa propunerii de încheiere a războiului din Ucraina. Planul lui Trump a suferit mai multe modificări și ajustări în cadrul negocierilor care s-au desfășurat la Geneva, potrivit dpa. El a precizat că din varianta negociată au fost scoase prevederile referitoare la Europa și la NATO.

„Este un succes decisiv pe care l-am obţinut ieri (duminică)”, a adăugat oficialul german.

Discuţiile din Elveţia, la care au participat oficiali din SUA, Ucraina, Franţa, Marea Britanie, Germania şi Uniunea Europeană, au fost organizate în grabă. Liderii europeni au reacționat rapid după ce Donald Trump a prezentat propunerea ultimativă pentru încheirea războiului. Documentul analizat era favorabil Rusiei, astfel că a fost comparat cu o cerere de capitulare.

Wadephul a refuzat să ofere mai multe detalii, dar a spus că este clar că nimic „nu poate fi decis fără acordul europenilor şi al Ucrainei. Ucraina trebuie să-şi păstreze suveranitatea, a spus el, argumentând ca numai Kievul poate decide când şi ce concesii să facă. El a făcut referire la problema cre vizează posibilele concesii teritoriale. Wadephul a spus că actuala linie a frontului trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor.

Progres în negocierile de la Geneva

Guvernul german a salutat progresele înregistrate în negocierile pe planul Trump, la Geneva. Proiectul a fost negociat de delegațiile Ucrainei și a Statelor Unite, iar rezultatele au fost pozitive. După discuții, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică seara că s-au înregistrat progrese „substanţiale”.

„Considerăm că este pozitiv faptul că s-au înregistrat din nou progrese şi suntem încântaţi că lucrurile avansează”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille.

Oficialul german a precizat că este foarte important ca propunerea finală să aibă în vedere interesele Europei și ale Ucrainei. De asemenea, a precizat Sebastian Hille, orice discuție referitoare la Europa trebuie să se facă cu liderii europeni la masă.

„Este important pentru Europa ca interesele Ucrainei să fie luate în considerare, ca interesele Europei să fie garantate şi ca nimic legat de Europa să nu se facă fără Europa. În opinia noastră, aşa se întâmplă în prezent, şi de aceea salutăm progresele înregistrate până acum”, a adăugat el.

Tags:
Citește și...
Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
Externe
Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița
Externe
Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Externe
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Planul lui Trump, actualizat. Delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au elaborat o nouă versiune a documentului
Externe
Planul lui Trump, actualizat. Delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au elaborat o nouă versiune a documentului
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Externe
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump
Externe
Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump
Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
Externe
Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
Planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Contrapropunerea europeană pentru încheirea războiului
Externe
Planul lui Donald Trump pentru Ucraina. Contrapropunerea europeană pentru încheirea războiului
Orientul Mijlociu în flăcări. Israelul a lansat un nou atac asupra captalei Libanului. Cel puțin două persoane au murit
Externe
Orientul Mijlociu în flăcări. Israelul a lansat un nou atac asupra captalei Libanului. Cel puțin două persoane au murit
Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva
Externe
Volodimir Zelenski, dispus la un compromis pe planul lui Trump. Semnale pozitive în negocierile de la Geneva
Catalin Drula
Ultima oră
16:37 - Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
16:36 - BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
16:23 - Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul
16:13 - Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
16:08 - „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
16:04 - Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
15:58 - Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
15:56 - Sărbătoare importantă pe 24 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Clement
15:41 - Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
15:35 - Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM