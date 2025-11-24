Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina nu va mai conține aspectele privind Europa și NATO. Informația a fost prezentată de ministrul german de Externe, Johann Wadephul.
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat că s-au făcut progrese în privinţa propunerii de încheiere a războiului din Ucraina. Planul lui Trump a suferit mai multe modificări și ajustări în cadrul negocierilor care s-au desfășurat la Geneva, potrivit dpa. El a precizat că din varianta negociată au fost scoase prevederile referitoare la Europa și la NATO.
„Este un succes decisiv pe care l-am obţinut ieri (duminică)”, a adăugat oficialul german.
Discuţiile din Elveţia, la care au participat oficiali din SUA, Ucraina, Franţa, Marea Britanie, Germania şi Uniunea Europeană, au fost organizate în grabă. Liderii europeni au reacționat rapid după ce Donald Trump a prezentat propunerea ultimativă pentru încheirea războiului. Documentul analizat era favorabil Rusiei, astfel că a fost comparat cu o cerere de capitulare.
Wadephul a refuzat să ofere mai multe detalii, dar a spus că este clar că nimic „nu poate fi decis fără acordul europenilor şi al Ucrainei. Ucraina trebuie să-şi păstreze suveranitatea, a spus el, argumentând ca numai Kievul poate decide când şi ce concesii să facă. El a făcut referire la problema cre vizează posibilele concesii teritoriale. Wadephul a spus că actuala linie a frontului trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor.
„Die Ukraine kämpft ihren eigenen Kampf der Freiheit. Aber sie kämpft auch den Kampf der Freiheit Europas.“ – @AussenMinDE beim Treffen der europäischen Außenministerinnen und -minister am Donnerstag in Brüssel. 🇪🇺🤝🇺🇦 pic.twitter.com/0seyvszcTN
— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) November 22, 2025
Guvernul german a salutat progresele înregistrate în negocierile pe planul Trump, la Geneva. Proiectul a fost negociat de delegațiile Ucrainei și a Statelor Unite, iar rezultatele au fost pozitive. După discuții, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică seara că s-au înregistrat progrese „substanţiale”.
„Considerăm că este pozitiv faptul că s-au înregistrat din nou progrese şi suntem încântaţi că lucrurile avansează”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille.
Oficialul german a precizat că este foarte important ca propunerea finală să aibă în vedere interesele Europei și ale Ucrainei. De asemenea, a precizat Sebastian Hille, orice discuție referitoare la Europa trebuie să se facă cu liderii europeni la masă.
„Este important pentru Europa ca interesele Ucrainei să fie luate în considerare, ca interesele Europei să fie garantate şi ca nimic legat de Europa să nu se facă fără Europa. În opinia noastră, aşa se întâmplă în prezent, şi de aceea salutăm progresele înregistrate până acum”, a adăugat el.