Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina nu va mai conține aspectele privind Europa și NATO. Informația a fost prezentată de ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Planul lui Trump a fost modificat

, Johann Wadephul, a declarat că s-au făcut progrese în privinţa propunerii de încheiere a războiului din Ucraina. Planul lui Trump a suferit mai multe modificări și ajustări în cadrul negocierilor care s-au desfășurat la Geneva, potrivit dpa. El a precizat că din varianta negociată au fost scoase prevederile referitoare la Europa și la .

„Este un succes decisiv pe care l-am obţinut ieri (duminică)”, a adăugat oficialul german.

, la care au participat oficiali din SUA, Ucraina, Franţa, Marea Britanie, Germania şi Uniunea Europeană, au fost organizate în grabă. Liderii europeni au reacționat rapid după ce Donald Trump a prezentat propunerea ultimativă pentru încheirea războiului. Documentul analizat era favorabil Rusiei, astfel că a fost comparat cu o cerere de capitulare.

Wadephul a refuzat să ofere mai multe detalii, dar a spus că este clar că nimic „nu poate fi decis fără acordul europenilor şi al Ucrainei. Ucraina trebuie să-şi păstreze suveranitatea, a spus el, argumentând ca numai Kievul poate decide când şi ce concesii să facă. El a făcut referire la problema cre vizează posibilele concesii teritoriale. Wadephul a spus că actuala linie a frontului trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor.

„Die Ukraine kämpft ihren eigenen Kampf der Freiheit. Aber sie kämpft auch den Kampf der Freiheit Europas.“ – beim Treffen der europäischen Außenministerinnen und -minister am Donnerstag in Brüssel. 🇪🇺🤝🇺🇦 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt)

Progres în negocierile de la Geneva

a salutat progresele înregistrate în negocierile pe planul Trump, la Geneva. Proiectul a fost negociat de delegațiile Ucrainei și a Statelor Unite, iar rezultatele au fost pozitive. După discuții, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat duminică seara că s-au înregistrat progrese „substanţiale”.

„Considerăm că este pozitiv faptul că s-au înregistrat din nou progrese şi suntem încântaţi că lucrurile avansează”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille.

Oficialul german a precizat că este foarte important ca propunerea finală să aibă în vedere interesele Europei și ale Ucrainei. De asemenea, a precizat Sebastian Hille, orice discuție referitoare la trebuie să se facă cu liderii europeni la masă.