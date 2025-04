Negocierile comerciale dintre Japonia și SUA sunt în impas. Delegația niponă nu pricepe ce vrea Trump

Discuțiile dintre Japonia și cu privire la un viitor acord comercial bat pasul pe loc, din cauză că oamenii lui nu au nici o idee despre ceea ce ar dori să obțină.

Introducerea unor a fost o obsesie a lui Donald Trump încă din primul mandat prezidențial. Iar acum, la începutul celui de-al doilea, a reușit să o pună în practică. El a acuzat statele partenere că ar fi profitat de pe urma SUA, motiv pentru care ar trebui să plătească. Drept urmare, la începutul acestei luni, în cadrul unui eveniment public, organizat cu fast, pe peluza de la Casa Albă, a anunțat noile tarife vamale.

În acest context, liderii mai multor țări afectate de măsură s-au arătat dispuși să negocieze acorduri comerciale. Între aceste țări se află și Japonia care a trimis o delegație să poarte discuții la Washington. Doar că, lucrurile nu sunt deloc simple, iar negocierile bat pasul pe loc. Japonezii susțin că partea americană nu are nici o idee despre obiectivele pe care le urmărește. Ei se plâng că la fiecare rundă de discuții, oamenii lui Trump vin cu alte cereri.

Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Charlie Gasparino de la Fox Business, care citează un director executiv financiar care vorbește în mod regulat cu oficialii țării.

„Poate că este o tactică de negociere. Dar lipsa de progrese anunțată public duce la deprecierea dolarului, creșterea randamentelor obligațiunilor și duce la un zbor spre calitate la aur și acum Bitcoin”, a scris Charlie Gasparino într-o postare pe platforma X.

BREAKING: Japanese negotiators are complaining that the problem with the trade negotiations with the White House, what’s delaying concrete progress and a real deal, is that US keeps changing its ask in terms of exactly what it wants, said one financial CEO who speaks regularly to…

— Charles Gasparino (@CGasparino)