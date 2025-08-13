Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat marți că va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia care doresc să fugă de război.

„Să le deschidă ușile”

Netanyahu a fost întrebat despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, iar răspunsul său a fost că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele”, conform .

„În Siria, milioane au plecat (…), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat… Şi dintr-o dată ei (comunitatea internaţională) decid că în Gaza civilii trebuie închişi? Daţi-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă şi, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc”, a declarat prim-ministrul israelian, în cadrul unui interviu al postului internațional i24 News.

„Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, şi cu siguranţă le vom permite să părăsească şi Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece şi asta se întâmplă (…)”, a spus Netanyahu.

„Discutăm cu mai multe posibile ţări gazdă, nu pot intra în detalii aici (…) Însă cel mai natural lucru pentru toţi cei care îşi exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni şi vor să-i ajute este să le deschidă uşile”, a mai adăugat el.