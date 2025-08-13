B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza

Netanyahu: Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 07:30
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a anunțat marți că Israelul va „autoriza” emigrarea locuitorilor din Fâşia Gaza care doresc să fugă de război.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Să le deschidă ușile”

Ce s-a întâmplat

Netanyahu a fost întrebat despre posibila emigrare a locuitorilor din Gaza în străinătate, iar răspunsul său a fost că „acest lucru se întâmplă în toate conflictele”, conform Adevărul.

„În Siria, milioane au plecat (…), în Ucraina, milioane au plecat, în Afganistan, milioane au plecat… Şi dintr-o dată ei (comunitatea internaţională) decid că în Gaza civilii trebuie închişi? Daţi-le posibilitatea de a pleca, în primul rând, de a părăsi zonele de luptă şi, în general, de a părăsi teritoriul, dacă doresc”, a declarat prim-ministrul israelian, în cadrul unui interviu al postului internațional i24 News.

„Să le deschidă ușile”

„Vom permite acest lucru, în primul rând, în interiorul Gazei, în timpul luptelor, şi cu siguranţă le vom permite să părăsească şi Gaza. Nu îi alungăm, dar le permitem să plece şi asta se întâmplă (…)”, a spus Netanyahu.

„Discutăm cu mai multe posibile ţări gazdă, nu pot intra în detalii aici (…) Însă cel mai natural lucru pentru toţi cei care îşi exprima opiniile, cei care afirmă că le pasă de palestinieni şi vor să-i ajute este să le deschidă uşile”, a mai adăugat el.

