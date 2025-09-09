B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”

Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 09:22
Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție - ați fost avertizați - plecați acum”
Sursa Foto: Hepta.ro / Bestimage / GPO via Bestimage

Benjamin Netanyahu le-a cerut civililor din Gaza să plece imediat din enclavă.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • „Un uragan puternic va lovi cerul orașului Gaza”

Ce s-a întâmplat

Israelul a anunțat că va intensifica atacurile aeriene asupra teritoriului. Anunțul a venit la câteva ore după ce șase persoane au fost împușcate mortal la Ierusalim, conform Independent, citat de Observator.

„Le spun locuitorilor din Gaza: profit de această ocazie și ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”, a declarat Benjamin Netanyahu de la Centrul de Comandă al Forțelor Aeriene din Tel Aviv.

„Un uragan puternic va lovi cerul orașului Gaza”

Netanyahu a mai avertizat că forțele israeliene se organizează și se grupează în inima fâșiei devastate de război pentru o „manevră terestră”.

Anterior, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, postase pe rețelele de socializare că „un uragan puternic va lovi cerul orașului Gaza”, după ce armata israeliană a lovit în ultimele zile numeroase clădiri înalte cu potențial strategic.

Toate acestea au venit după ce, în urmă cu două zile, președintele american Donald Trump a declarat că a trimis un ultim avertisment către Hamas. El a cerut grupării să accepte acordul pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
Externe
Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
Externe
1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Externe
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
Externe
Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
Externe
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
Externe
Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
Externe
Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
Externe
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală
Externe
Anestezistul care a cutremurat întreaga țara. Ce le făcea pacienților săi? Secretul a ieșit la iveală
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
Externe
Grecia taie din taxele și impozitele plătite de populație, inclusiv TVA pentru unii turiști
Ultima oră
10:43 - Boloș: I-am zis de 6 ori lui Ciolacu despre deficit, că se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital
10:18 - Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
10:12 - Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
09:47 - Bolojan: „Nu vom intra în incapacitate de plată și nu vom avea inflație cu două cifre”. Când vom reveni pe creștere economică
09:38 - Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
09:16 - Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților nu trece de CCR, legitimitatea acestui Guvern dispare
08:50 - Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
08:48 - Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
08:25 - Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
08:14 - 1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene