Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”

Benjamin Netanyahu le-a cerut din să plece imediat din enclavă.

Ce s-a întâmplat

„Un uragan puternic va lovi cerul orașului Gaza”

Israelul a anunțat că va intensifica atacurile aeriene asupra teritoriului. Anunțul a venit la câteva ore după ce șase persoane au fost împușcate mortal la Ierusalim, conform Independent, citat de .

„Le spun locuitorilor din Gaza: profit de această ocazie și ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”, a declarat Benjamin Netanyahu de la Centrul de Comandă al Forțelor Aeriene din Tel Aviv.

Netanyahu a mai avertizat că forțele israeliene se organizează și se grupează în inima fâșiei devastate de război pentru o „manevră terestră”.

Anterior, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, postase pe rețelele de socializare că „un uragan puternic va lovi cerul orașului Gaza”, după ce armata israeliană a lovit în ultimele zile numeroase clădiri înalte cu potențial strategic.

Toate acestea au venit după ce, în urmă cu două zile, președintele american Donald Trump a declarat că a trimis un ultim avertisment către Hamas. El a cerut grupării să accepte acordul pentru eliberarea ostaticilor din Gaza.