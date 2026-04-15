Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah

Adrian Teampău
15 apr. 2026, 22:53
Benjamin Netanyaju Sursa Foto: Twitter
Cuprins
  1. Benjamin Netanyahu continuă operațiunile militare în Liban
  2. Israelul s-a concentrat pe Bint Jbeil

Benjamin Netanyahu, premierul israelian, a anunțat că armata sa va continua ofensiva împotriva Hezbollah chiar în timpul negocierilor de pace cu Libanul.

Prim-ministrul israelian a anunțat că trupele sale continuă să atace pozițiile Hezbollah și sunt pe cale să cucerească bastionul miliției din Bint Jbeil. El a transmis că luptele vor continua chiar dacă se poartă negocieri de pace cu Libanul. Războiul regional, declanșat în contextul conflictului împotriva Iranului va continua.

Benjamin Netanyahu continuă operațiunile militare în Liban

Premierul israelian a declarat că armata sa continuă să lovească Hezbollah şi este pe punctul de a ocupa ceea ce a numit bastionul miliţiei din Bint Jbeil. Într-o declaraţie video, Benjamin Netanyahu a spus că a dat instrucţiuni armatei să continue consolidarea zonei de securitate din sudul Libanului. În același timp, negociatorii de la Tel Aviv și cei de la Beirut negociază un eventual acord de pace.

 „Aceste negocieri nu au mai avut loc de peste 40 de ani. Ele au loc acum pentru că suntem foarte puternici, iar ţările vin la noi, nu doar Libanul”, a spus Netanyahu.

El a subliniat că în discuţiile cu Libanul, Israelul are două obiective principale. În primul rând și-a propus să desființeze organizația Hezbollah. În al doilea rând, Israelul își dorește o pace durabilă care va fi „obţinută prin forţă”.

Conflictul din Liban, dintre Israel şi Hezbollahul susţinut de Iran,  s-a reaprins după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Armata israeliană a profitat de acest război și a extins conflictul în Orientul Mijlociu.

Israelul s-a concentrat pe Bint Jbeil

Benjamin Netanyahu a spus că forţele israeliene s-au concentrat pe Bint Jbeil, pe care l-a numit capitala Hezbollahului în sudul Libanului.

„De fapt, suntem pe punctul de a elimina această mare fortăreaţă a Hezbollah”, a spus el.

În ceea ce priveşte Iranul, el a spus că SUA ţin Israelul la curent cu evoluția situației. Cele două state, a spus el, sunt aliniate în ceea ce priveşte obiectivele lor de a vedea eliminarea materialului nuclear îmbogăţit din Iran, anularea capacităţilor de îmbogăţire şi deschiderea Strâmtorii Ormuz. A dat asigurări că în cazul în care luptele vor fi reluate armata este pregătită pentru orice scenariu.

„Este prea devreme să spunem cum se va termina această chestiune sau chiar cum va evolua”, a spus el.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Externe
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Externe
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Externe
Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
Externe
Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Externe
Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Externe
Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Externe
Donald Trump nu renunță: A mai publicat o imagine făcută cu AI în care apare lângă Iisus. Cum arată poza și ce mesaj a transmis
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Externe
Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
Externe
Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Externe
O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
Ultima oră
23:23 - Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
23:13 - Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
22:38 - Snapchat anunță 1000 de concedieri. Personalul va fi înlocuit de inteligența artificială. Cum se schimbă industria tech
22:24 - Planul lui Bolojan pentru tarife mai mici la energie. Miniștrii PNL au condus acest sector între 2019 și 2025
22:01 - Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale.
21:57 - Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu: „Este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu răspunde la telefon niciodată, la salut”
21:41 - Katy Perry acuzată de agresiune sexuală. Incidentul s-ar fi petrecut la Melbourne în 2010. Poliția a deschis o investigație
21:30 - Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește
21:26 - Prințul Harry face mărturisiri sincere despre familie și copii. Cum vrea să fie un tată mai bun decât Regele Charles
21:23 - Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România