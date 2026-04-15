Benjamin Netanyahu a anunțat că armata sa va continua ofensiva chiar în timpul negocierilor de pace cu Libanul.

Prim-ministrul israelian a anunțat că trupele sale continuă să atace pozițiile Hezbollah și sunt pe cale să cucerească bastionul miliției din Bint Jbeil. El a transmis că luptele vor continua chiar dacă se poartă cu Libanul. Războiul regional, declanșat în contextul conflictului împotriva Iranului va continua.

Premierul israelian a declarat că armata sa continuă să lovească Hezbollah şi este pe punctul de a ocupa ceea ce a numit bastionul miliţiei din Bint Jbeil. Într-o declaraţie video, Benjamin Netanyahu a spus că a dat instrucţiuni armatei să continue consolidarea zonei de securitate din sudul . În același timp, negociatorii de la Tel Aviv și cei de la Beirut negociază un eventual acord de pace.

„Aceste negocieri nu au mai avut loc de peste 40 de ani. Ele au loc acum pentru că suntem foarte puternici, iar ţările vin la noi, nu doar Libanul”, a spus Netanyahu.

El a subliniat că în discuţiile cu Libanul, Israelul are două obiective principale. În primul rând și-a propus să desființeze organizația Hezbollah. În al doilea rând, Israelul își dorește o pace durabilă care va fi „obţinută prin forţă”.

Conflictul din Liban, dintre Israel şi Hezbollahul susţinut de Iran, s-a reaprins după atacurile americane şi israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Armata israeliană a profitat de acest război și a extins conflictul în Orientul Mijlociu.

Israelul s-a concentrat pe Bint Jbeil

Benjamin Netanyahu a spus că s-au concentrat pe Bint Jbeil, pe care l-a numit capitala Hezbollahului în sudul Libanului.

„De fapt, suntem pe punctul de a elimina această mare fortăreaţă a Hezbollah”, a spus el.

În ceea ce priveşte Iranul, el a spus că SUA ţin Israelul la curent cu evoluția situației. Cele două state, a spus el, sunt aliniate în ceea ce priveşte obiectivele lor de a vedea eliminarea materialului nuclear îmbogăţit din Iran, anularea capacităţilor de îmbogăţire şi deschiderea Strâmtorii Ormuz. A dat asigurări că în cazul în care luptele vor fi reluate armata este pregătită pentru orice scenariu.

„Este prea devreme să spunem cum se va termina această chestiune sau chiar cum va evolua”, a spus el.