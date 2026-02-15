B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran

Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA – Iran

Adrian Teampău
15 feb. 2026, 21:59
Netanyahu se bagă peste Trump. Israel pune condiții acceptarea unui acord SUA - Iran
Benjamin Netanyaju Sursa Foto: Twitter

Benjamin Netanyahu pune condiții ca să accepte un acord între Statele Unite și Iran. El cere neutralizarea programului nuclear iranian şi a rachetelor ce pot lovi Israelul.

Benjamin Netanyahu se bagă peste Trump

Premierul israelian a prezentat lista cu condiții pe care le pune Israelul pentru a accepta un acord între SUA şi Iran. Benjamin Netanyahu cere, în principal, ca Teheranul să-şi elimine complet programul nuclear şi programul de rachete balistice. El cere ca Teheranul să nu mai aibă capacitatea de a lovi Israelul, după cum relatează agenţiile AFP şi EFE.

Netanyahu a vorbit pe acest subiect la un eveniment care s-a desfășurat la Ierusalim. El a declarat că un astfel de acord trebuie încheiat pe mai multe componente. Astfel, tot materialul de îmbogăţire a uraniului să fie retras din Iran. De asemenea, a mai spus, premierul israelian, infrastructura de îmbogăţire să fie demontată şi neutralizată.

Premierul mai cere ca raza de acţiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri ca să nu poată lovi Israelul. Astfel acestea să nu poată lovi Israelul pentru a nu mai putea lovi Israelul. O altă condiție pusă este ca Iranul să înceteze finanţarea „axei terorii” formată din grupările armate Hezbollah, rebelii houthi din Yemen şi miliţiile palestiniene.

„Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Şi am prezentat poziţia noastră foarte clar”, a indicat Netanyahu.

Condițiile puse de Israel pentru un acord

Benjamin Netanyahu a spus că a discutat toate aceste aspecte și cu Donald Trump. Cei doi au avut o întrevedere la Washington. Cu acest prilej, el a subliniat că un astfel de acord trebuie să prevadă şi posibilitatea ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecţii surpriză în Iran.

Delegațiile din SUA şi Iran a reluat tratativele pe 6 februarie în Oman. Ambele părţi au salutat evoluţia discuţiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva. Potrivit unui oficial iranian citat de Reuters, Teheranul urmăreşte să încheie cu SUA un acord nuclear. Acesta trebuie să prevadă beneficii economice pentru ambele părți.

De asemenea, se dorește deschiderea cooperării în sectorul petrolului şi al gazelor naturale și investiţii pentru exploatarea resurselor minerale. Iranul dorește să achiziționeze și avioane civile americane.

Donald Trump a trimis în zona Golfului o grupare navală şi a ameninţat Iranul cu o acţiune militară. Statele Unite a cerut Teheranului să fie de acord cu un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice.

