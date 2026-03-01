Președintele american Donald Trump a declarat că liderii iranieni i-au solicitat negocieri, iar el e dispus să discute, dar „ar fi trebuit să o facă mai devreme”. Declarațiile au fost făcute într-un moment de intensificare a acțiunilor militare americane împotriva Iranului. Și premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că loviturile israeliene asupra Iranului se vor intensifica în zilele următoare.

Trump laudă ofensiva americană asupra Iranului

„Ei (iranienii) vor să discute și eu am fost de acord, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme”, a declarat Donald Trump, potrivit publicației The Atlantic.

El nu a putut spune când anume vor începe aceste negocieri.

Într-un interviu pentru CNBC, Trump a mai afirmat că ofensiva „evoluează într-un mod foarte pozitiv” și chiar cu rezultate mai rapide decât au anticipat: „Ne facem treaba nu doar pentru noi, ci pentru întreaga lume și totul e înaintea programului”.

Într-o discuție cu o jurnalistă de la Fox News, Donald Trump a mai susținut că 48 de lideri iranieni au fost lichidați până acum: „Nimănui nu-i vine să creadă – 48 de lideri au fost dintr-odată!”.

Netanyahu anunță intensificarea ofensivei asupra Iranului

Într-un mesaj video postat duminică după-amiază, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat intensificarea ofensivei: „Forțele noastre lovesc inima Teheranului cu o intensitate crescândă, ce se va amplifica în zilele următoare”.

Acesta a mai susținut că Israelul acționează cu „toată puterea armatei sale, ca niciodată până acum, pentru asigurarea existenței și a viitorului său”.

Totuși, Netanyahu a admis că riposta iraniană asupra Israelului a făcut victime: „Sunt zile dureroase. Ieri la Tel Aviv, acum la Beit Shemesh, i-am pierdut dintre cei dragi”.

Amintim că nouă oameni au murit duminică în Beit Shemesh, după ce o clădire lovită de o rachetă iraniană s-a prăbușit.