Adrian Teampău
10 apr. 2026, 20:02
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Ilia Yefimovich
Benjamin Netanyahu, premierul israelian, a cerut amânare audierii sale în instanță, în procesul de corupție. Judecata se reia după ridicarea stării de urgență impusă de război.

Benjamin Netanyahu trage de timp

Prim-ministrul israelian a cerut amânarea depoziţiei sale în procesul în care este inculpat pentru corupţie. Judecata urmează să fie reluată zilele următoare în condițiile în care starea de urgență cauzată de război a fost ridicată. Avocatul lui Benjamin Netanyahu a făcut această solicitare printr-un document în care a invocat actuala situație de securitate din regiune, după cum transmite Reuters.

Procesul de corupție urma să se reia duminică, după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă din cauza războiului cu Iran. Apărarea premierului israelian a declarat că este pregătită să continue cu audierea depoziţiei unui martor al acuzării.

„Din motive clasificate de securitate şi diplomatice legate (…) de evenimentele dramatice care au avut loc în Statul Israel şi în tot Orientul Mijlociu în ultima vreme, prim-ministrul nu va putea depune mărturie în cadrul procedurii cel puţin în următoarele două săptămâni”, au susținut avocații lui Netanyahu în documentul depus la Tribunalul Districtual din Ierusalim.

Probele în baza cărora s-a cerut această amânare au fost depuse la instanță într-un plic sigilat, fiind considerate informații clasificate.

Primul premier israelian judecat pentru corupție

Benjamin Netanyahu este primul şef al unui guvern israelian care a fost inculpat. El este judecat pentru luare de mită, fraudă şi abuz de încredere. Dosarul cu acuzațiile a fost finalizat în 2019 după mai mulți ani de anchetă.

Procesul a început în 2020 şi ar putea duce la condamnarea la închisoare. Netanyahu neagă acuzațiile care i-au fost aduse. Judecata a fost amânat în mod repetat din cauza angajamentelor oficiale ale premierului.

Acuzaţiile împotriva lui Netanyahu, împreună cu atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, i-au afectat reputaţia premierului.

Israelul urmează să organizeze alegeri în octombrie, pe care, potrivit Reuters, coaliţia pe care o conduce actualul premier, cea mai de dreapta din istoria Israelului, s-ar putea să le piardă.

