Newsweek: De ce ajung dronele lui Putin în România? „Unele sunt lovite de antiaeriana Ucrainei. Altele, pierd semnalul”

În atacurile cu drone asupra Ucrainei inclusiv în proximitatea graniței cu România, Rusia folosește de obicei Geran-2, o variantă a Shahed-136 produsă de Iran. Sunt ieftine, cu performanțe mediocre, dar cu forță de lovire. O parte au căzut în România din diverse motive.

Anul trecut, de exemplu, la granița Romaniei au avut loc 31 de atacuri cu drone fiind vizate porturile și instalațiile industriale de pe Dunăre. Populația a fost anunțată prin mesaje avertizări prin RO-Alert, iar forțele aeriene au primit ordin să ridice avioane de luptă F-16.

