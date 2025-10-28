Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA

Întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping ar putea redesena echilibrul geopolitic mondial. Washingtonul speră ca Beijingul, aliatul lui Putin, să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să-i ceară omologului său chinez, Xi Jinping, să se implice mai activ în stoparea războiului din Ucraina. Informația a fost confirmată de Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO, într-un interviu acordat postului Fox News.

