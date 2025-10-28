B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA

Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 16:20
Newsweek: Summitul Trump - Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping ar putea redesena echilibrul geopolitic mondial. Washingtonul speră ca Beijingul, aliatul lui Putin, să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să-i ceară omologului său chinez, Xi Jinping, să se implice mai activ în stoparea războiului din Ucraina. Informația a fost confirmată de Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO, într-un interviu acordat postului Fox News.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. A furat obiecte care cântăresc peste o tonă
Externe
Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. A furat obiecte care cântăresc peste o tonă
Alimentele ultraprocesate sunt peste tot. Cum îți dai seama dacă ceea ce mănânci face parte din această categorie
Externe
Alimentele ultraprocesate sunt peste tot. Cum îți dai seama dacă ceea ce mănânci face parte din această categorie
Angajați învinși de inteligența artificială. Amazon a anunțat restructurări masive. Ce explicație a oferit compania gigant
Externe
Angajați învinși de inteligența artificială. Amazon a anunțat restructurări masive. Ce explicație a oferit compania gigant
Câini cu blana albastră descoperiți în zona Cernobîl. Imagini care au uimit internetul: „Par foarte activi” (VIDEO)
Externe
Câini cu blana albastră descoperiți în zona Cernobîl. Imagini care au uimit internetul: „Par foarte activi” (VIDEO)
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Externe
Uraganul Melissa face ravagii: “Nu am mai văzut niciodată așa ceva”. Ce țări urmează să mai lovească în următoarele ore
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Externe
Bill Gates cere țărilor să pună sănătatea oamenilor înaintea luptei obsesive cu reducerea încălzirii globale
Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
Externe
Cutremur puternic în Turcia, urmat de 9 replici. Mai multe clădiri s-au prăbușit, oamenii au sărit de la etaj! Ce magnitudine a avut
Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
Externe
Zelenski a anunțat noi măsuri împotriva Rusiei și contracte de înarmare pe termen lung
Parolele a sute de milioane de conturi de Gmail au fost furate. Cum pot verifica utilizatorii dacă sunt printre persoanele afectate
Externe
Parolele a sute de milioane de conturi de Gmail au fost furate. Cum pot verifica utilizatorii dacă sunt printre persoanele afectate
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Externe
O româncă și-a terorizat soțul spaniol. Bătrânul de 77 de ani, lăsat și fără averea de 700.000 de euro
Ultima oră
17:08 - Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. A furat obiecte care cântăresc peste o tonă
17:08 - Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
16:36 - Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
16:35 - Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
16:31 - Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
16:28 - Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”
16:04 - Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
16:00 - De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
15:56 - Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
15:56 - Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești