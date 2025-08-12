Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan a afirmat sprijinul României pentru o “pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.

“Președintele Dan l-a asigurat pe președintele Zelenski că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan a precizat într-o postare pe X că a acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski de a face o vizită la Kiev în această toamnă.

„România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor.

România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean.

Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, președintele Dan.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat declarația comună a liderilor europeni, care afirmă că pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale ale acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul.

Scrisoarea a fost concepută în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, ce urmează să aibă loc , pe 15 august. Singurul lider european care n-a semnat-o este premierul Ungariei, Viktor Orban, considerat calul troian al lui Putin în UE și NATO.

Înaintea dintre Trump și Putin, 26 de lideri ai UE au semnat o scrisoare în care arată că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene.