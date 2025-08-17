B1 Inregistrari!
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „România sprijină oferirea de garanţii de securitate" / „Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni"

George Lupu
17 aug. 2025, 20:11
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: România sprijină oferirea de garanţii de securitate / Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni
Nicusor Dan/Presidenct

Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat duminică, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că România este pregătită să contribuie, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate pentru Ucraina. Şeful statului a subliniat că, în calitate de vecini ai Ucrainei, sprijinul acordat reprezintă o investiţie directă în propria securitate.

Ce a transmis Nicușor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă

“În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente.

Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a transmis Nicușor Dan.

El a arătat că unitatea şi coordonarea transatlantică rămân „sursa noastră de forţă” în faţa agresiunii ruse şi a subliniat că oprirea atacurilor asupra civililor şi infrastructurii civile este primul pas pe care Moscova trebuie să îl facă pentru a demonstra că este angajată într-un proces real de pace.

“Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei.

Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, a întrebat preşedintele.

România sprijină impunerea unor noi sancțiuni

Acesta a mai precizat că presiunea asupra Rusiei trebuie menţinută, inclusiv prin noi sancţiuni, până la realizarea păcii, reiterând că nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Totodată, a subliniat că întărirea Ucrainei înseamnă întărirea securităţii Europei şi a regiunii.

“Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată.

Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei.

Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”.

