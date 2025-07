Nimeni nu știa! Nicolas Cage și Sarah Jessica Parker au fost împreună. Ce s-a întâmplat cu relația discretă dintre cei doi?

a povestit recent o întâmplare neașteptată din trecutul său sentimental, implicând-o pe celebra actriță Sarah .

Deși doar câțiva își mai aduceau aminte că au fost împreună, actorul din Longlegs a confirmat că relația lor nu a fost de lungă durată, iar motivul ar fi fost o seară plină de tensiune în prezența mamei lui Sarah.

Ce a declarat Nicolas Cage când a fost întrebat despre Sarah

„Țin minte că am ieșit la cină cu Sarah și mama ei, într-un restaurant elegant. Nu știu dacă a fost din cauza gecii mele de piele sau pentru că aveam sinuzită, dar n-am mai primit niciun semn după aceea”, a povestit Cage pentru E! News, într-un interviu acordat pe 14 iulie, citat de către .

Sarah Jessica Parker a confirmat, la rândul ei, relația cu actorul, în timpul emisiunii Watch What Happens Live with Andy Cohen, difuzată cu doar o zi înainte. Întrebată direct dacă a fost cu Nicolas Cage, vedeta din Sex and the City a răspuns sincer: „Da. Chiar am fost.”

Când a început legătura amoroasă dintre cei doi actori

Legătura lor s-a format în perioada în care jucau împreună în comedia romantică Honeymoon in Vegas, unde apărea și un tânăr Bruno Mars, în rolul unui imitator al lui Elvis Presley.

Astăzi, ambii actori au viețile bine puse la punct și au familii numeroase. Nicolas Cage, în vârstă de 61 de ani, este tatăl a trei copii și este căsătorit cu Riko Shibata din 2021. Sarah Jessica Parker, de 60 de ani, trăiește o poveste de dragoste de lungă durată alături de actorul Matthew Broderick, cu care s-a căsătorit în 1997 și au împreună trei copii.

În aceeași emisiune, Parker a vorbit și despre soțul ei: „După ce am petrecut puțin timp împreună, am știut că el este omul cu care vreau să fiu.”

A mărturisit și că ea a fost prima care a spus „Te iubesc”, fără teamă: „Nu aveam nimic de pierdut.”