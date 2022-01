Ninsorile abundente au provocat un adevărat haos în Turcia: Mai multe persoane au murit sau au fost rănite în accidente rutiere. Numeroase localități au rămas izolate (VIDEO)

Căderile masive de zăpadă au provocat incidente serioase în Turcia, în această săptămână și în special în weekend. Cel puțin trei persoane au murit și alte 18 au fost rănite într-un accident de autobuz duminică la Istanbul, însă ninsorile abundente au condus la evenimente cu victime și în alte zone din țară.

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și alte 18 au fost rănite într-un accident de autobuz, duminică, la Istanbul, relatează Anadolu preluată de dpa, potrivit The Editorial. Șoferul a pierdut controlul autovehiculului, iar acesta a căzut într-un șanț.

Din cauza vizibilității reduse, circulația prin strâmtoarea Bosfor a fost oprită temporar pe ambele maluri.

Un accident mortal a fost înregistrat și în Tokat, provincie aflată pe coasta turcă a Mării Negre. O mașină a alunecat și s-a răsturnat, iar o persoană a decedat.

Căderile de zăpadă au afectat viața publică și în sud-estul Turciei. În provinciile Bingol, Sirnak și Elazig, legăturile dintre multe sate au fost tăiate, astfel că diverse localități au rămas izolate, notează Anadolu.

