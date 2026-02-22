O polițistă a fost ucisă, iar peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac considerat terorist, produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din orașul , în vestul Ucrainei. În paralel, Rusia a lansat un nou val de atacuri masive asupra mai multor orașe, inclusiv asupra capitalei Kiev.

Ce s-a întâmplat

Potrivit primarului Andrii Sadovîi, prima explozie s-a produs în timp ce poliția intervenea la un apel privind un jaf într-un magazin din zona centrală a orașului Liov. La scurt timp după sosirea echipajelor, a avut loc o a doua deflagrație, mult mai puternică, scrie Digi24.

„Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetăţeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnişoară poliţistă a decedat. Condoleanţe rudelor şi apropiaţilor! Poliţiştii fac cercetări”, a transmis edilul.

Tânăra polițistă avea doar 23 de ani. Potrivit anchetatorilor, exploziile ar fi fost provocate de două bombe artizanale. Poliția Națională a Ucrainei a confirmat atacul și a precizat că „Explozia a avut loc după sosirea la faţa locului a maşinii de poliţie”.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cine este suspectat de comiterea atentatului.

Kiev, sub tir de rachete și drone

În aceeași noapte, Rusia a lansat atacuri masive asupra Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev. Martorii au relatat explozii puternice în oraș, în urma unei alerte cu rachete balistice. Un zgârie-nori a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit de o rachetă.

Potrivit informațiilor oficiale, au fost utilizate drone, rachete balistice și rachete de croazieră, vizând mai multe orașe ucrainene.

Polonia a mobilizat avioane strategice

Din cauza intensității atacurilor, Polonia a mobilizat avioane strategice poloneze și aliate pentru a-și proteja spațiul aerian. Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că măsura este una preventivă, menită să asigure securitatea în zonele apropiate de granița cu Ucraina.

Avioane de vânătoare aflate în serviciu și un aparat de avertizare aeriană au fost activate, iar sistemele de apărare aeriană au fost puse în stare de alertă maximă.

Autoritățile poloneze au transmis că monitorizează permanent situația, iar forțele rămân pregătite pentru o reacție imediată, în contextul escaladării atacurilor rusești din regiune.